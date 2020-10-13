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Рубрика: Происшествия

В Грозном во время боя ликвидированы два бандита

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)

В Грозном произошла перестрелка между силовиками и боевиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

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По предварительным данным, в результате вооруженного столкновения были уничтожены два бандита. Не обошлось и без жертв среди силовиков - сообщается, что погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

Инцидент произошел в Октябрьском районе столицы Чечни, где сейчас ввели режим контртеррористической операции. Перестрелка между правоохранителями и преступниками продолжается.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

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