В Грозном во время боя ликвидированы два бандита

В Грозном произошла перестрелка между силовиками и боевиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По предварительным данным, в результате вооруженного столкновения были уничтожены два бандита. Не обошлось и без жертв среди силовиков - сообщается, что погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

Инцидент произошел в Октябрьском районе столицы Чечни, где сейчас ввели режим контртеррористической операции. Перестрелка между правоохранителями и преступниками продолжается.