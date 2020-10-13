В Ингушетии к 250-летию единения с Россией открыли школы и детсады

Этот год для Ингушетии проходит под знаком большого юбилея - 250-летие единения с Россией. Как известно, ингуши одними из первых на Кавказе принесли присягу верности Российскому государству.

Главное юбилейное мероприятие состоялось в городе Сунжа. Изначально планировалось провести торжества 4 июня - в день образования республики, но в связи с пандемией их перенесли на осень.

На сунженском стадионе состоялось масштабное театрализованное представление. Празднику предшествовало открытие в регионе нескольких новых школ, детских садов и других социальных обьектов.

Ингушетия также поднялась в этом году в рейтинге состояния инвестиционного климата - на десять позиций по сравнению с предыдущим годом.

Но при этом среднедушевые доходы в субъекте в два раза меньше, чем в целом по России, и уровень безработицы все еще высок. Решить эти проблемы намечено в ближайшие годы - прежде всего? благодаря участию субъекта в федеральных программах.