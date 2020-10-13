В столице республики никак не могли ввести в эксплуатацию важную транспортную развязку на окраине города. На самом финише, когда надо было проложить всего 120 метров, строительство пришлось остановить: на пути оказался небольшой магазин с кафе. Хозяйка свой бизнес вела законно и могла предъявить все необходимые документы.

И вот, вместо того, чтобы решить дело полюбовно, городские чиновники начали хитрить и юлить. В итоге конфликт длился больше года.

Отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры на севере Махачкалы создавало множество проблем для автомобилистов. Здесь располагаются выезды в близлежащие поселки, город Буйнакск и сразу 18 горных районов. Ежедневно тысячи людей застревают в огромных пробках.

В конце 2019 года года путепровод с развязкой стоимостью два миллиарда рублей был близок к сдаче. Но из-за того, что трассу в ходе работ расширили, дорога уперлась в магазин. Кстати, почему при разработке проектно-сметной документации этого не учли, никто сегодня не хочет комментировать.

По словам дорожников, спор с владелицей строения зашел в тупик, и работы попросту остановили.

В ответ на жалобы возмущенных автомобилистов местные СМИ даже написали, будто хозяйка кафе требует за свой участок баснословную сумму - несколько десятков миллионов рублей.

Увидев, что городские чиновники не в состоянии справиться с проблемой, выяснить на месте ситуацию решили депутаты республиканского парламента во главе со спикером Хизри Шихсаидовым.

Оказалось, земельный участок размером десять на десять метров возле дороги, ведущей из Махачкалы в поселок Ленинкент, под строительство коммерческого объекта был выделен в 1996 году супругу Меседо Омаровой.

На следующий год было получено разрешение на строительство магазина и кафе. А после развода с мужем Меседо переехала сюда жить.

Меседо начала обивать пороги разных учреждений с резонным вопросом: что станет с ее собственностью? Ответа никто не давал

Когда началось строительство путепровода, она, понятно, заволновалась. Хотя никто на первых порах ее не беспокоил, Меседо сама начала обивать пороги разных учреждений с резонным вопросом: что станет с ее собственностью? Ответа никто не давал.

- А когда новая дорога приблизилась к магазину, начали приходить разные люди и говорить: "Почему ты не уходишь отсюда? Зачем просишь большие деньги?" - рассказала парламентариям Омарова.

Более того, городская администрация подала в суд иск о признании объекта самовольной постройкой и его сносе.

По словам Меседо, она не прочь освободить место, но просит выделить ей равноценный участок, где можно было бы вести небольшой бизнес. Иных доходов ведь у нее нет.

Только после этого разговора Меседо Омаровой пообещали предоставить новый участок. А строители заверили, что путепровод сдадут до конца ноября.

- Выяснилось, что раньше к ней никто не приходил; городские чиновники, ссылаясь на "требования" женщины, прикрывали свою бездеятельность. А требовалось только прийти и поговорить..." - рассказал спикер парламента РД.

Через некоторое время, после того как договоренность была достигнута, депутаты вновь посетили место строительства эстакады.

"Работа выполняется по графику, строение для Меседо Омаровой будет готово в ноябре", - сообщили в пресс-службе Народного Собрания Дагестана.