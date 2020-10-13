Новости

США мужчина дважды переболел коронавирусом 14:36
Испытание вакцины "Спутник V" для детей начнут в середине 2021 года 14:34
"Звук металла" и "Черный дрозд" покажут на фестивале американского кино 14:31
Собянин упростил порядок выплат на детей 14:26
Минтранс планирует увеличить финансирование закупок городских автобусов 14:14
К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот 13:55
Президент Киргизии встретился с замруководителя администрации президента РФ 13:48
Центризбирком приостановил допуск журналистов на свои заседания 13:44
Экс-чиновник минобразования Поморья признался в развращении школьниц 13:44
Экс-президент Киргизии Атамбаев помещен в СИЗО 13:38
COVID-19 провоцирует у ряда переболевших выработку антител к интерферону 13:37
По факту нападения на РУВД в Минске возбудили уголовное дело 13:32
При штурме парламента Киргизии пропали уникальные картины 13:25
Мурашко: Всего в России зарегистрировано 120 тест-систем на коронавирус 13:11
Мишустин наградил медалью Столыпина II степени Алексея Кудрина 13:07
Кипр приостановил программу предоставления гражданства за инвестиции 13:05
В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 13:28
Рубрика: Власть

Тупик по собственному желанию

Магазин на обочине надолго заблокировал возведение путепровода в Махачкале
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 230(8284)
В столице республики никак не могли ввести в эксплуатацию важную транспортную развязку на окраине города. На самом финише, когда надо было проложить всего 120 метров, строительство пришлось остановить: на пути оказался небольшой магазин с кафе. Хозяйка свой бизнес вела законно и могла предъявить все необходимые документы.

И вот, вместо того, чтобы решить дело полюбовно, городские чиновники начали хитрить и юлить. В итоге конфликт длился больше года.

Отсутствие нормальной дорожной инфраструктуры на севере Махачкалы создавало множество проблем для автомобилистов. Здесь располагаются выезды в близлежащие поселки, город Буйнакск и сразу 18 горных районов. Ежедневно тысячи людей застревают в огромных пробках.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Застройщикам упростят получение проектного финансирования

В конце 2019 года года путепровод с развязкой стоимостью два миллиарда рублей был близок к сдаче. Но из-за того, что трассу в ходе работ расширили, дорога уперлась в магазин. Кстати, почему при разработке проектно-сметной документации этого не учли, никто сегодня не хочет комментировать.

По словам дорожников, спор с владелицей строения зашел в тупик, и работы попросту остановили.

В ответ на жалобы возмущенных автомобилистов местные СМИ даже написали, будто хозяйка кафе требует за свой участок баснословную сумму - несколько десятков миллионов рублей.

Увидев, что городские чиновники не в состоянии справиться с проблемой, выяснить на месте ситуацию решили депутаты республиканского парламента во главе со спикером Хизри Шихсаидовым.

Оказалось, земельный участок размером десять на десять метров возле дороги, ведущей из Махачкалы в поселок Ленинкент, под строительство коммерческого объекта был выделен в 1996 году супругу Меседо Омаровой.

На следующий год было получено разрешение на строительство магазина и кафе. А после развода с мужем Меседо переехала сюда жить.

Меседо начала обивать пороги разных учреждений с резонным вопросом: что станет с ее собственностью? Ответа никто не давал

Когда началось строительство путепровода, она, понятно, заволновалась. Хотя никто на первых порах ее не беспокоил, Меседо сама начала обивать пороги разных учреждений с резонным вопросом: что станет с ее собственностью? Ответа никто не давал.

- А когда новая дорога приблизилась к магазину, начали приходить разные люди и говорить: "Почему ты не уходишь отсюда? Зачем просишь большие деньги?" - рассказала парламентариям Омарова.

Более того, городская администрация подала в суд иск о признании объекта самовольной постройкой и его сносе.

По словам Меседо, она не прочь освободить место, но просит выделить ей равноценный участок, где можно было бы вести небольшой бизнес. Иных доходов ведь у нее нет.

Только после этого разговора Меседо Омаровой пообещали предоставить новый участок. А строители заверили, что путепровод сдадут до конца ноября.

- Выяснилось, что раньше к ней никто не приходил; городские чиновники, ссылаясь на "требования" женщины, прикрывали свою бездеятельность. А требовалось только прийти и поговорить..." - рассказал спикер парламента РД.

Через некоторое время, после того как договоренность была достигнута, депутаты вновь посетили место строительства эстакады.

"Работа выполняется по графику, строение для Меседо Омаровой будет готово в ноябре", - сообщили в пресс-службе Народного Собрания Дагестана.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

К началу декабря миллионы доз "Спутник V" поступят в гражданский оборот
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия