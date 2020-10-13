В Нальчике почтили память жертв нападения боевиков в 2005 году

Сегодня в Кабардино-Балкарии проходит День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Ровно 15 лет назад, 13 октября 2005 года, на столицу региона напали боевики Шамиля Басаева.

- В этот день мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и мужеству тех, кто с оружием в руках защитил нашу республику от боевиков, склоняем головы перед памятью каждого, кто ценой собственной жизни отстоял мир на земле Кабардино-Балкарии. Пусть их отвага и героизм служат для нынешнего и грядущих поколений примером доблестного служения долгу, народу и Отечеству, - отметил в обращении к жителям республики глава КБР Казбек Коков.

По словам Кокова, сейчас силы международного терроризма снова начали активизироваться, поэтому для обеспечения достойного будущего региона нужно поставить заслон террористической угрозе, проникновению и распространению в обществе любых проявлений радикализма и экстремизма.

Сегодня цветы возложили к обелиску в сквере у памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Из-за пандемии коронавируса мероприятия, посвященные скорбной дате, проходят с участием небольшого числа людей. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, был совершен обряд поминовения по мусульманским и православным обычаям.

Боевики атаковали Нальчик около 08.20 утра 13 октября 2005 года. В город на легковых автомобилях въехали около 200 хорошо вооруженных боевиков. Нападавшие выбрали объектами для атаки отделы милиции, здания УФСБ, ОМОНа, ФСИН, военкомата. В результате отражения бандитской атаки погибли 35 сотрудников правоохранительных органов, 14 мирных жителей и 95 нападавших. Ранения получили более 100 человек.

23 декабря 2014 года приговором суда пять организаторов нападения получили пожизненное лишение свободы, остальные отправились в колонии на сроки от 5 до 25 лет.