Президент РФ поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Причем проблема касается совершенно разных регионов страны - нелегальные и хищнические вырубки идут и там, где ближе граница, и там, где для этого есть необходимая инфраструктура (например, в Карелии), уточнил президент. Корреспондент "РГ" решил узнать у экспертов, как выполняется поручение президента и готовы ли регионы СЗФО к этому запрету.

Согласно данным Рослесхоза, в 2019 году было заготовлено 219 миллионов кубометров леса, из них на экспорт пошло 15,9 миллиона кубометров кругляка. Борются с экспортом необработанного леса путем установления постоянно растущих заградительных пошлин - в следующем году они должны достичь 80 процентов от стоимости.

Однако те, кто хочет вывезти необработанный лес, делают это в том числе и нелегально - в первом полугодии 2020 года выявлено 6800 фактов незаконной рубки. Это 507 500 кубометров древесины и вред бюджету, оцениваемый в 3,9 миллиарда рублей. Большая часть нелегальной рубки приходится на Сибирский федеральный округ (69 процентов). Есть эта проблема и в СЗФО, конечно, - в меньших масштабах. Лидером по нелегальной вырубке в прошлом году, согласно данным Рослесхоза, стала Архангельская область - 66 тысяч кубометров. В целом по стране, считают в "Greenpeace Россия", объемы заготовок, приходящиеся на долю "черных лесорубов", не превышают 20 процентов от общего объема заготовки.

Что же даст экономике грядущий запрет на вывоз? Прежде всего - удешевление стоимости сырья для российских производителей, углубление уровня переработки, а значит, расширение внутреннего рынка со всеми вытекающими последствиями. Как следствие, поясняет экономист Александр Арский, увеличится прибавочная стоимость в доле экспорта (вывозить будут пиломатериалы, которые прошли промышленную обработку), возрастет деловая активность на трансграничных территориях.

Однако небольшие компании не смогут так быстро подключиться к переработке, поэтому запрет будет на руку только большим игрокам, предупреждают эксперты. И то только в том случае, если увеличить объемы переработки им поможет государство. Кроме того, существуют целые градообразующие предприятия, которые рискуют остаться без доходов и инвестиций...

- В случае установления общего запрета на экспорт данные ограничения будут распространяться не только на ценные, дорогостоящие сортименты - пиловочник, но и на хвойные балансы, их переработка и, как следствие, спрос на внутреннем рынке ограничены в связи с недостаточностью мощностей ЦБК, и свободные объемы экспортируются, - уточняет Андрей Коноплев, гендиректор группы компаний "Вологодские лесопромышленники".

Небольшие компании не смогут быстро подключиться к переработке, поэтому запрет будет на руку только крупным производителям, предупреждают эксперты

При этом, уверен эксперт, ЛПК в СЗФО не испытывает дефицита в хвойном древесном сырье. Запрет на экспорт хвойных балансов приведет к затоваренности рынка и снижению их стоимости. Кроме того, ситуация спровоцирует спад лесозаготовки, перераспределение производственных затрат на другие сортименты (пиловочное сырье, фанерный кряж) и увеличение их стоимости, что приведет к повышению производственных издержек, снижению эффективности и конкурентоспособности отечественных лесопильных, деревообрабатывающих, фанерных предприятий. Аналогичные негативные последствия, например, возникали после введения запрета на экспорт фанерного кряжа в 2019 году, напоминает Коноплев.

Компромиссные решения могли бы оказать более мягкое воздействие на отрасль, поясняет Евгений Дорошенко, эколог компании "Горэко". Например: ввести очень строгий контроль вырубки, тщательно проверять участки, на которых она разрешена, мотивировать заготовителей к восстановлению леса, ввести личную ответственность за незаконную и опустошительную рубку, пресекать любые коррупционные возможности.

Однако для этого нужны кадры, которых, как известно, не хватает, а также, как показал опрос экспертов, содействие региональных властей, которые не всегда готовы к такой работе.

Что же происходит в регионах СЗФО, где ЛПК - одна из основных отраслей промышленности?

- Борьбу с бесконтрольным вывозом древесного сырья за рубеж в России ведут больше десяти лет, - напоминает Алексей Крупцов, заместитель генерального директора ООО ПКП "Титан" по производству. - Идею ответственного лесопользования и развития российской деревообрабатывающей промышленности наше предприятие не только разделяет, но и поддерживает на практике. Причем весь заготовленный лес остается в регионе на переработку.

По словам эксперта, лесозаготовительные предприятия Северо-Запада, в отличие от Сибири и Дальнего Востока, уже давно работают на внутренний рынок, экспорта круглых лесоматериалов за пределы страны в СЗФО практически нет. Поэтому в Архангельской области, например, вопросы запрета экспорта необработанной древесины не так актуальны, у нас гораздо острее стоят проблемы лесоустройства и государственной инвентаризации лесов. Не секрет, что информация таксационных описаний по большей части устарела. Из-за этого сложно управлять лесами и планировать объемы лесовосстановления, сложно оценивать запасы лесонасаждений и строить долгосрочные планы по заготовительной деятельности. Обновление лесотаксационных баз - событие, которого на территории СЗФО сегодня ждут и ответственные лесопользователи, и лесничества.

В свою очередь, в Вологодской области также отмечают, что уже шесть лет наращивают глубокую переработку леса.

- На сегодняшний день мы занимаем первое место в России по количеству инвестиционных проектов в области освоения лесов, - поясняет глава региона Олег Кувшинников. За эти годы началась реализация 23 приоритетных инвестиционных проектов, на сегодняшний день 17 из них реализованы. Таким образом, полная переработка древесины внутри региона выросла с 65 до 75 процентов.

Что касается борьбы с нелегальными вырубками, то, по мнению главы региона, в этом году Вологодская область меньше всего пострадала и от "черных лесорубов". Помогли космический мониторинг, авиапатрулирование. Кстати, под космическим мониторингом сегодня находится 50 процентов лесов региона, сообщает северный филиал Рослесинфорга, который занимается подобной работой с 2006 года. А именно таким образом - из космоса - выявляется 80 процентов от всего объема незаконной рубки в стране.

Объем незаконных рубок в регионе за последние годы существенно снизился и в 2019 году составил менее 0,1 процента от общего объема заготовленной древесины, уверяет Андрей Коноплев, гендиректор группы компаний "Вологодские лесопромышленники".

Однако не везде ситуация ровная: например, в Карелии объем производства необработанных лесоматериалов за год вырос на 11 процентов, а ЛПК региона официально показывает свою убыточность - доля бездоходных предприятий здесь составляет 60 процентов.

Кстати, по данным экспертов, 77 процентов круглого леса в регионе приходится на березовый баланс. А именно на него заградительные пошлины не распространяются. Так что Карелия пока будет вывозить кругляк в виде березового баланса.

P. S.

Грядущий запрет стал наиболее неприятным известием для одних из основных экспортеров кругляка в СЗФО - финских компаний, котировки акций которых уже поползли вниз.

Ведь 75 процентов экспортируемой древесины в Финляндии - именно из России.