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13.10.2020 21:35
Рубрика: Происшествия

Вычислили по IP

Экс-глава министерства oбразования Поморья признался в развратной переписке
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 231(8285)
Юрий Гнедышев, который еще несколько дней назад исполнял обязанности министра образования Архангельской области, признал вину в развратных действиях.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя СК по Архангельской области Светлана Тарнаева, одной девочке - 12 лет, второй - 14. Они живут в разных регионах. Тревогу забили родители школьниц, узнав, что их дочери ведут переписку со взрослым мужчиной.

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Переписка, как говорят в региональном СК, оказывала на девочек развращающее влияние. Также одна из школьниц получила от собеседника ссылку на интимное видео. Изучив сообщения, следователи стали искать мужчину, с которым общались девочки. Адрес компьютера, с которого велась переписка сотрудники отдела "К" вычислили по IP.

Оказалось, что со школьницами общался не кто иной, как Юрий Гнедышев, с августа 2020 года он исполнял обязанности министра образования Архангельской области.

На экс-чиновника завели уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц". За такое деяние предусмотрено наказание от пяти до 12 лет, также осужденным по этой статье могут запретить заниматься определенной деятельностью до 20 лет. Гнедышев признался следователям в том, что действительно переписывался со школьницами.

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Эта история вызвала в Поморье широкий общественный резонанс. Юрий Гнедышев известен в регионе как хороший педагог, он работал учителем математики в Северодвинске, потом был директором школы. С 2017 года Юрий Гнедышев занимал пост замминистра образования региона.

В данный момент он находится под домашним арестом.

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