Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира St. Petersburg Open, обыграв на старте австралийца Джеймса Дакворта со счетом 6:4, 6:4.

Дакворт, занимающий 93-е место в рейтинге ATP, не самый сложный соперник. Но Хачанову последнее время совсем не везло в Санкт-Петербурге, поэтому для него преодолеть первый круг - большое дело. Кроме того, Карен опустился в рейтинге на 17-е место, но ниже падать не намерен и хочет закончить год в топ-20.

- Моя цель - как можно дольше задержаться на турнире, - цитирует Хачанова пресс-служба соревнований. - В Питере, к сожалению, после своего дебютного выступления, когда я заработал первые очки, не удавалось проходить и круга. Все время были какие-то сложные матчи, поэтому в данном случае хочется просто играть и постараться пройти как можно дальше.

Другой россиянин Андрей Рублев, который впервые попал в топ-10 лучших теннисистов, не испытал проблем с канадцем Вашиком Поспишилом (6:2, 6:4).

Напомним, что Хачанов и Рублев также заявились на парный турнир - с надеждой выиграть хотя бы один матч. Ведь в этом году во всех четырех совместных турнирах ребята уступали уже на старте. Но в Питере они нашли свою игру, причем выбили из сетки первых сеяных британцев Джейми Маррея и Нила Скупски - 6:7 (6:8), 6:3, 13:11.

Карен Хачанов постарается ударно провести концовку сезона, чтобы удержаться в топ-20 мирового рейтинга

Ну а в среду защиту титула в Санкт-Петербурге начнет первая ракетка России Даниил Медведев.

- Поскольку я действующий чемпион, то ощущаю дополнительное давление, - цитирует Медведева французский портал We Love Tennis. - Но я чувствую, что готов к турниру на все сто процентов.

Между тем

Две принципиальные соперницы на корте россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс попали в составленный Forbes список богатейших женщин моложе 40 лет, которые добились всего самостоятельно.

Состояние Шараповой, которая завершила карьеру, оценивается в 200 млн долларов, заработанных благодаря теннисным призовым, спонсорским контрактам и собственному бизнесу - компании по производству конфет Sugarpova. Мария занимает 87-е место в рейтинге. Серена Уильямс с состоянием в 225 млн долларов расположилась чуть выше - на 83-й строчке.