"Монди СЛПК" наращивает производство

О том, как будет развиваться ЛПК в стране и какое место в отрасли занимает компания "Монди СЛПК", рассказывает генеральный директор компании Клаус Пеллер.

Господин Пеллер, минувшее лето оказалось богатым на события для "Монди СЛПК". В частности, на вашем предприятии была запущена установка по производству таллового масла, кроме того, вы завершили модернизацию ТЭЦ.?Каков размер инвестиций в эти проекты и что они дадут предприятию?

Клаус Пеллер: Наша компания постоянно развивается, я бы сказал, что непрерывные улучшения и рост заложены в нашей ДНК. В 2017 году мы составили дорожную карту инвестиционной программы "Горизонт" и определили цели дальнейшего развития "Монди СЛПК". Главная цель - это расширение производственных мощностей комбината, чтобы увеличить выпуск высококачественной готовой продукции до 1,3 миллиона тонн в год в среднесрочной перспективе и уменьшить воздействие на окружающую среду. Дорожная карта состоит из отдельных проектов, которые устраняют так называемые узкие места в технологических процессах производства целлюлозы и бумаги.

Строительство новой установки по производству таллового масла - как раз один из этапов нашей дорожной карты. Старая установка не справлялась с быстро растущими объемами производства целлюлозы. Новое оборудование позволит перерабатывать все сульфатное мыло, образующееся в процессе регенерации щелоков на нашем целлюлозном производстве. В результате комбинат сможет выпускать около 40 тысяч тонн таллового масла в год. Это востребованный продукт, особенно в Скандинавских странах, где его используют в качестве компонента для изготовления биотоплива - альтернативы ископаемому топливу.

Сейчас мы реализуем еще один проект "Горизонта" - строительство новой выпарной станции. А основными задачами 2021 года станут расширение целлюлозного производства и увеличение производительности сушильной машины по производству сухой товарной целлюлозы.

Но нам нужно развивать не только производство, но и всю необходимую для его полноценной работы инфраструктуру. Это непросто делать параллельно, и тем не менее нам это удается. Так, в мае этого года мы завершили модернизацию действующей ТЭЦ "Монди СЛПК" мощностью 529 МВт, где были построены новые корьевой котел, паровая турбина, распределительное устройство и трансформатор. Группа Mondi инвестировала в этот проект 135 миллионов евро. Эти капиталовложения обеспечат нас стабильной и безопасной генерацией энергии, а также позволят улучшить экологические показатели предприятия и сократить выбросы парниковых газов. Модернизация ТЭЦ позволит нам сократить объем выбросов СО2 более чем на 200 тысяч тонн в год. Это хорошая мотивация для нас продолжить аналогичные инвестиции в будущем.

Кроме того, наша ТЭЦ играет важную роль и в инфраструктуре Республике Коми - она обеспечивает около 20 процентов от общей потребности региона в электроэнергии и является единственным источником тепла и горячей воды для Эжвинского района города Сыктывкара, где проживают почти 60 тысяч человек. То есть республика тоже выигрывает от этого проекта.

Еще одно событие этого года, о котором писали СМИ, из области логистики: "Монди СЛПК" теперь отправляет целлюлозу в Китай по железной дороге. Чем продиктован отказ от морских перевозок? Какими будут объемы перевозок по железной дороге? И если это так удобно, то почему компания не пользовалась таким путем раньше?

Клаус Пеллер: Мы не отказываемся от морских перевозок, но нам важно идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособными в части сервиса. Продукцию "Монди СЛПК" в Китае ценят и готовы приобретать. Экономика страны сегодня активно развивается в континентальной части, смещаясь от развитого Тихоокеанского пояса в Центр и далее на Запад. Именно для Центральной и Западной части Китая интересно предлагать сервис по поставкам целлюлозы и готовой продукции "Монди СЛПК" железнодорожным транспортом, поскольку здесь есть растущий спрос и регионы удалены от эпицентра конкуренции вдоль Тихого океана. Однако слабо развитая система доставки в этом направлении не позволяла удовлетворить в полной мере потребности потребителей: сроки были слишком длительными, а затраты - высокими.

Новая схема доставки продукции в Китай стала хорошим логистическим решением и по скорости, и по стоимости - суммарно перевозка по железной дороге выгоднее и экологичнее, чем по морскому пути. Уникальное преимущество по скорости доставки стало доступно в рамках проекта One Belt One Road. Это большой проект, часть которого призвана объединить Азию и Европу трансевразийскими транспортными коридорами и повысить конкурентоспособность вовлеченных стран.

В связи с пандемией COVID-19 изменилась жизнь многих компаний, сотрудники ушли на "удаленку", и даже самые консервативные организации теперь все чаще выбирают электронный документооборот. Сказались ли эти настроения на спросе на офисную бумагу?

Клаус Пеллер: Так как большое количество людей с наступлением пандемии перешли на удаленную работу, спрос на офисную бумагу действительно упал. Несмотря на это, нам удавалось обеспечивать достаточно стабильную загрузку мощностей и непрерывную работу предприятия. В таком режиме мы работали до конца июня. Сегодня ситуация на рынке начала выправляться, производство уже обеспечено заказами, пусть пока и не в тех объемах, что были до пандемии.

В последние годы все чаще звучит призыв отказываться от полиэтиленовой упаковки в пользу бумажных пакетов. Как вы считаете, может ли картон полностью заменить пластик?

Клаус Пеллер: Производство пластика в мире постоянно растет и в ближайшей перспективе может достичь одного миллиарда тонн в год. Растут и объемы его переработки, но этого явно недостаточно. Поэтому бумага станет хорошей заменой пластика в качестве упаковочного материала. К тому же с развитием электронной коммерции растет спрос на бумажную упаковку.

При этом Mondi, глобальный лидер по производству упаковочных и бумажных решений как из бумаги, так и из пластика, придерживается такого мнения: использовать бумагу там, где это возможно, а пластик - там, где это необходимо.

На смену некоторым пластиковым упаковочным решениям придут бумажные, а пластиковая упаковка, в свою очередь, будет вносить свой вклад в охрану окружающей среды благодаря сниженному количеству используемого материала и возможности повторной переработки.

В этом году вся страна на несколько месяцев столкнулась с потребительским ажиотажем. Производители продуктов ради удовлетворения спроса резко наращивали производство. Соответственно, возникла необходимость и в большем количестве упаковки, в тарном картоне. Это был серьезный вызов? Пришлось ли весной резко наращивать объемы производства? Или у вас был запас продукции на складах? Готовы ли вы были к такому вызову?

Клаус Пеллер: Весенний период был во многих отношениях непростым, но нам удалось пройти его без больших затруднений. Мы работали без каких-либо изменений производительности, наши специалисты по продажам тщательно изучали ситуацию на рынке, спрос на продукцию оставался стабильным. Благодаря хорошим отношениям с нашими клиентами мы достаточно стабильно пережили это время.

Говоря о пандемии коронавируса, нельзя не остановиться на требованиях охраны труда. "Монди СЛПК" славится неукоснительным соблюдением всех требований в этой сфере. В связи с пандемией какие изменения произошли на производстве?

Клаус Пеллер: С начала пандемии "Монди СЛПК" не останавливался и продолжает работать с профилактическими ограничениями. На нашем предприятии трудятся около 4500 сотрудников. Здоровье наших людей является для нас основным приоритетом, и мы многое сделали для того, чтобы позаботиться о них в этот непростой период. Так, с середины марта у нас на комбинате действует антикризисный штаб, в который входят руководители ключевых подразделений. В первое время штаб ежедневно решал множество непредвиденных, срочных, производственных и непроизводственных вопросов. Ситуация менялась каждый день, но нам удавалось действовать очень проактивно.

Чтобы ограничить трафик людей на комбинате, мы временно перевели производство с восьмичасового на двенадцатичасовой сменный режим работы и организовали удаленную работу около 800 сотрудников. В первую очередь мы также позаботились о том, чтобы обеспечить усиленную дезинфекцию мест общего пользования, закупили дезинфекционные средства для сотрудников, снабдили всех защитными масками - а в России в марте и апреле была большая проблема с закупкой масок. Для минимизации контактов мы организовали специальную доставку работников на предприятие. С первых дней пандемии мы проводим обязательное измерение температуры для всех, кто входит на комбинат, и в случае малейших подозрений отстраняем от работы. Мы уделили большое внимание соблюдению санитарных норм в производственных столовых: персонал столовых обязан носить средства индивидуальной защиты, проходить ежедневные медосмотры. За столами сотрудники могут обедать только по двое. В столовых и на центральной проходной мы нанесли специальную разметку, которая помогает людям соблюдать дистанцию.

У нас разработан план действий в случае выявления случаев COVID-19 на предприятии. На "Монди СЛПК" постоянно дежурят медики, на территории организованы дополнительные круглосуточные здравпункты, работает собственная горячая линия по вопросам коронавируса. Управление промышленной безопасности регулярно проводит аудиты для проверки соблюдения всех требований. И, конечно, мы много внимания уделяем информационной составляющей: регулярно выпускаем специальный бюллетень с новостями про пандемию, печатаем постеры и баннеры, рассказывающие о мерах профилактики, правильном ношении масок и многом другом, делаем тематические e-mail-рассылки, а также оперативно публикуем информацию о вирусе в наших корпоративных СМИ.

Благодаря всем этим мерам нам удалось сдержать распространение инфекции на предприятии, и сейчас уровень заболеваемости коронавирусом у нас на достаточно низком уровне. Конечно, мы не можем изолироваться от COVID-19 на все 100 процентов, это мировая пандемия, и пока не будет возможности всем делать прививку, будет оставаться риск заражения. Поэтому наша главная задача - немедленно изолировать заболевших и контактных лиц. Это единственный путь для того, чтобы не было вспышки заболевания.

Господин Пеллер, вы уже давно живете в России, вас называют знатоком русской культуры и менталитета. Как вы считаете, в России и в странах ЕС отличается ли отношение к пандемии и ко всем социальным и экономическим явлениям, которые были вызваны коронавирусом? Отличаются ли противоэпидемические мероприятия на производствах компании в России и ЕС?

Клаус Пеллер: Ситуация в России и в Республике Коми была непростая, и все мы впервые пережили нечто подобное. В марте повсюду был введен режим повышенной готовности и самоизоляции. В связи с тем что в Коми вирус поначалу распространялся очень быстро, были предприняты довольно строгие меры. Кроме опасения за свое здоровье, люди, вынужденные так долго оставаться дома в изоляции, испытывают большое психологическое давление. Кроме того, как говорят в России: "Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения". Некоторые не воспринимают серьезно все эти ограничения. Поэтому мы так много внимания с самых первых дней пандемии уделяем донесению до наших сотрудников мер и правил поведения, необходимых для борьбы с COVID-19.

Заводы Группы Mondi всегда очень тесно сотрудничают друг с другом. С началом пандемии это взаимодействие стало только сильнее - мы обменивались лучшими практиками и решениями по противодействию распространению инфекции. В целом коренных отличий нет: соблюдение правил гигиены, социальное дистанцирование и максимальная ответственность каждого.

Изменила ли пандемия инвестиционные планы компании? Пришлось ли перенести какие-нибудь проекты или, наоборот, резко начать воплощать в жизнь планы, заложенные на перспективу?

Клаус Пеллер: Дорожная карта "Горизонт", о которой я говорил вначале, и наши инвестиционные планы не изменились. Конечно, в период пандемии мы, как и многие другие компании, столкнулись с нехваткой специалистов, обслуживающих импортное оборудование. Но в целом все идет по плану, стратегические проекты реализуются. Из-за пандемии мы вынуждены были перенести ежегодный капремонт предприятия на более поздний срок, чем планировали изначально, - с июня на август и также столкнулись с небольшими ограничениями, связанными с приездом иностранных специалистов в Россию. Но в результате мы выполнили все работы точно в срок и по графику.

Я очень благодарен команде нашего комбината, всем нашим сотрудникам за их энтузиазм, гибкость и преданность компании в это непростое время.

Справка

АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" является частью Группы Mondi, глобального лидера по производству упаковочных материалов и бумаги, и является крупнейшим производителем бумаги в России. Комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, картон топ-лайнер и товарную целлюлозу. Самый известный бренд компании - офисная бумага "Снегурочка".

Тем временем

Помимо заботы о здоровье и безопасности сотрудников, "Монди СЛПК" также поддерживает в борьбе с инфекцией Республику Коми. Предприятие выделило более 130 миллионов рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких; пожертвовало 900 тысяч одноразовых масок, 200 тысяч одноразовых перчаток, 90 тысяч бахил, 80 тысяч хирургических халатов и другие средства индивидуальной защиты. Кроме того, комбинат передал во временное пользование Республике Коми санаторий-профилакторий под обсерватор для медиков, работавших с пациентами с COVID-19.