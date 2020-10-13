На улицах Петербурга появились изображения исчезающих диких животных

На стенах петербургских домов, во дворах и скверах появились изображения редких видов диких животных. Их разместила сеть городских кофеен, присоединившись таким образом к акции #БудьДикимДругом. Пользователи соцсетей делятся снимками арт-объектов.

Это не граффити - плакаты нанесены на тонкую кальку, что дополнительно должно подчеркнуть хрупкость экологического баланса. Рядом с каждой картинкой - OR-код, считав который можно узнать больше о представителях фауны, нуждающихся в защите, и возможности принять участие в их судьбе.

"Мы никогда не встречали этих животных на городских улицах, поэтому не сразу почувствуем последствия их исчезновения на планете, - говорят авторы акции. - Однако, реагируя на события, происходящие не только рядом с нами, но и во всем мире, мы укрепляем основы настоящих отношений".

В настоящее время плакаты с животными размещены по восьми адресам - преимущественно в историческом центре Санкт-Петербурга.