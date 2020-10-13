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13.10.2020 13:13
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине пенсионерку осудили за убийство кота, съевшего колбасу

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

В Харовске мировой судья вынес приговор 61-летней пенсионерке, которая убила своего кота. Он съел хозяйскую колбасу. Против женщины возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель.

ЧП произошло в августе нынешнего года, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Женщина вернулась домой пьяной и увидела кота, который в кухне сидел на столе и таскал колбасу из тарелки. Как она объяснила, мало того, что он нагадил в доме, так еще ел хозяйские продукты.

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Женщина взяла нож, ударила им своего беспородного кота Ваську в бок и выставила за дверь. По ее мнению, это ее животное и она может от него избавиться таким образом.

Несчастного кота обнаружили соседи на следующий день. Они отвезли его в ветеринарную клинику, где прооперировали. Но спасти Ваську не удалось.

Мировой судья назначил женщине наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Ей запретили выезжать за пределы Харовска и выходить из дома с 23-х до 6 часов утра следующего дня.

Кстати, женщина уже была судима - она нанесла ножевые ранения своему собутыльнику.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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