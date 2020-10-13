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13.10.2020 14:18

Скопировать и распечатать

Петербургские библиотеки вышли на рынок street-print
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 230(8284)
На рынке street-print, мелких полиграфических услуг, появились новые игроки - библиотеки. Они постепенно оттягивают на себя самый низкомаржинальный вид услуг, предлагая цены, которых на коммерческом рынке уже давно нет. Смогут ли они полностью забрать у копировальных салонов услуги по копированию и распечатке, выясняла корреспондент "РГ".

- Изначально библиотеки предлагали услуги по копированию отдельных страниц из книг, журналов и газет, которые брали люди в читальных залах. Сейчас в нашей библиотеке, как и во многих других, созданы полноценные документ-центры. Каждый человек может к нам прийти, поработать за компьютером, снять копию с нужного документа, распечатать или отсканировать файл, - говорит заведующая библиотекой "Ржевская" Ирина Чудакова. Сделать копию здесь стоит семь рублей, отсканировать документ - 15 рублей за страницу. Это примерно в два раза дешевле, чем в коммерческих копировальных центрах.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Библиотеки идут дальше и предлагают специфические полиграфические услуги, например, широкоформатную печать, тиражирование или брошюровку. В общем, список услуг библиотек примерно такой же, как и в коммерческих типографиях.

Правда, как говорит Чудакова, отличается подход. Например, в "Ржевской" из специфического оборудования есть ризограф. Библиотека печатает листовки как на заказ, так и для своих собственных нужд.

- Нашим ризографом пользуются и другие библиотеки из библиотечной системы Красногвардейского района. А мы, в свою очередь, обращаемся к ним, когда нам нужно, например, распечатать афиши, - рассказывает руководитель "Ржевской".

Прибыль, получаемая библиотекой от полиграфических услуг, совсем невелика, но она позволяет окупать расходы на оборудование и материалы.

В Библиотеке роста и карьеры на Московском проспекте уже привыкли к посетителям, которые забегают сюда с большими глазами и срочно просят поправить файл на компьютере и распечатать файл. Напротив находится Московский районный суд, соответственно, истцы и ответчики бегут в библиотеку исправлять ошибки в документах. Директор библиотеки Надежда Орлова говорит, что частыми посетителями являются также клиенты визового центра и нотариальной конторы, расположенных по соседству. Как и в Красногвардейском районе, воспользоваться компьютером с интернетом можно бесплатно. Такая политика влечет также студентов и индивидуальных предпринимателей, правда, как говорит Надежда Орлова, в период ограничений на полиграфические услуги спрос несколько снизился.

В библиотеках воспринимают такие услуги не как бизнес, а, скорее, как социальный заказ

К тому же в коммерческих копировальных салонах услуги по распечатке постепенно отходят на второй план.

- В большинстве своем копи-центры уже давно диверсифицировали свой бизнес. Если раньше копи-центр ассоциировался с небольшим помещением в проходном месте с копировальным аппаратом, где не всегда и распечатать-то можно было, то теперь, как правило, это один из пунктов сети. Когда мы рассуждаем о доходности копи-центров, нужно конкретизировать, что подразумевается под копи-центром. Если речь об оборудованном месте под принтер/ксерокс, то такие точки - сплошная головная боль, поскольку доходности практически нет, - говорит Татьяна Козлова, старший руководитель проектов, направление "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG.

Маржинальные заказы на распечатку тоже бывают. Но если раньше ключевыми клиентами были студенты, то теперь - те, кто судится. Учитывая, что, например, судебный иск с приложениями может достигать 100 страниц, а отправить полный комплект документов нужно всем участникам процесса, то один клиент, идущий за защитой Фемиды, может запросто сделать дневную выручку копировальному салону.

Фото: iStock
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Сергей Мартынюк, юрист, эксперт в области интеллектуальной собственности, говорит, что его клиенты традиционно печатают документацию в копировальных салонах. Клиенты, которые обращаются за юридическими услугами регулярно, предпочитают покупать домой принтеры, а небольшие срочные документы специалисты часто печатают в коворкингах.

Это объясняется тем, что часто в коворкингах назначаются переговоры, по итогам которых и составляется документация.

Но основной объем распечатки и копирования в street-print - это не судебная документация, а важные копии или распечатка одного-двух листов. Роман Дмитриев, владелец копировального салона на улице Белы Куна, говорит, что браться за такие заказы невыгодно: они отнимают много времени и почти не приносят дохода, в отличие, например, от фотопечати. Чтобы работать в ноль, содержать двух продавцов, платить аренду и коммунальные услуги, копировальный салон в день должен приносить порядка 10 тысяч рублей. Это, по оценкам Дмитриева, 10 футболок или 333 распечатанных листа.

В принципе, в копировальных салонах совсем не против отказаться от низкомаржинальных работ. В библиотеках же воспринимают такие услуги не как бизнес, а скорее как социальный заказ. В библиотечной сети Петербурга насчитывается 202 учреждения, для сравнения: в городе порядка 350 копировальных салонов. Это серьезный задел, чтобы потеснить коммерческие копи-центры на рынке базовых услуг.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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