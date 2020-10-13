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13.10.2020 14:06

Добавка северянам

Малому бизнесу арктических регионов предоставят льготы для получения госконтрактов
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 230(8284)
Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило ввести льготные условия при получении госконтрактов для малого бизнеса, работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Северные предприниматели находятся в неравных условиях со своими коллегами из других регионов - эта проблема не раз поднималась на страницах "Экономики Северо-Запада". В такой ситуации важна любая помощь. Как сообщило Минвостокразвития, власти субъектов, которых коснется новая льгота, поддержали его инициативу. Работающий там бизнес также встретил новость с одобрением, хотя некоторые его представители сомневаются, что льгота будет ощутимой. При этом многие предприниматели указывают на проблемы, которые пока остаются нерешенными и мешают вести свое дело на Севере.

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В чем суть нововведения? По замыслу авторов, если арктический предприниматель в ходе торгов предложит наименьшую цену и станет победителем, к заявленной им сумме добавят до 15 процентов от нее. В расчете на это бизнесмены-северяне смогут изначально предлагать цену ниже, чем участники из других регионов.

Предполагается, что такое преимущество уравняет первых со вторыми. О несправедливости по отношению к "южанам" речи не идет: в отличие от них, бизнес в Арктике за свой счет выплачивает работникам районные коэффициенты и северные надбавки, установленные государством. К тому же он несет повышенные расходы на транспорт, энергию и многое другое.

- В случае принятия законопроекта участие северного бизнеса в госзакупках обретет экономический смысл, - считает уполномоченный по правам предпринимателей в Архангельской области Ольга Горелова. - Сейчас поставщики из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не могут быть конкурентоспособными. Неблагоприятные климатические условия, расходы предпринимателей на "северные" гарантии, дорогая логистика увеличивают стоимость выполнения работ и услуг в разы по сравнению с подрядчиками из других регионов. Нововведение должно придать импульс предпринимательской активности в Арктической зоне РФ.

Индивидуальный предприниматель Виталий Охрименко ведет свое дело не только в Поморье, но и в Вологодской, Ярославской и других областях, а также в Петербурге. Разницу в бизнес-климате он поясняет математически:

- Допустим, есть условный товар с продажной ценой 1000 рублей. Зарплатная составляющая в стоимости товара обычно занимает 25-30 процентов, а остальное - это электроэнергия, сырье, аренда и прибыль в 15-20 процентов. Получается, что из 1000 рублей на зарплату в не северных регионах уйдет 300 рублей. В Архангельской области эту сумму надо умножить на 1,7, а то и на 2,2, как в Северодвинске. Потому что надо платить работникам северные надбавки и районные коэффициенты. В итоге на зарплату из тысячи уйдет минимум 510 или 660 рублей. К тому же страховые взносы будут начислены с большей суммы, чем в других регионах, - делает расчеты предприниматель.

По замыслу авторов, если арктический предприниматель в ходе торгов предложит наименьшую цену и станет победителем, к заявленной им сумме добавят до 15 процентов от нее

По мнению Виталия Охрименко, 15-процентная прибавка к цене госконтракта не сможет компенсировать тяжелую социальную нагрузку на северный бизнес.

- Согласно законопроекту, для участия в госзакупках северянину дадут к 1000 рублей 150 сверху. Но переплачивает он гораздо больше! Добавим значительную разницу в стоимости энергии: в Ярославле я плачу в мастерской 3,6 рубля за киловатт, в Петербурге он стоит до семи рублей, а в Северодвинске - все девять. При этом на Севере отопления требуется на порядок больше, - объясняет бизнесмен.

Председатель Архангельского отделения общественной организации МСП "Опора России" Сергей Антуфьев подчеркивает, что до 80 процентов малого бизнеса в регионе занимается торговлей или оказывает транспортные и бытовые услуги. Участие в госконтрактах для этих сегментов не столь актуально, как для производителей товаров.

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- Преимущество на торгах, возможно, частично компенсирует малому бизнесу издержки. Если, конечно, Федеральная антимонопольная служба не будет возражать против такой льготы, ведь возникает явное противоречие с равными конкурентными правами, - отмечает Сергей Антуфьев. - Но гораздо более серьезным испытанием для малого бизнеса, на мой взгляд, станет отмена единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. Многие предприниматели, особенно в глубинке, находятся в растерянности, они не знают, какую систему налогообложения им выбрать взамен ЕНВД. С переходом на "упрощенку" налоги значительно вырастут.

По данным регионального бизнес-омбудсмена, ЕНВД применяют 42 процента субъектов МСП Архангельской области - свыше 15 600 предприятий. В основном это торговля, общепит и бытовые услуги, наиболее пострадавшие от пандемии. С учетом действующих ставок по упрощенной системе налогообложения и патентам налоговая нагрузка для 90 процентов бизнеса в новом году увеличится в два раза и более. По прогнозам, не все это переживут.

Но отмена ЕНВД - вопрос решенный, поэтому сейчас многие предприниматели считают самой желанной мерой поддержки снижение ставок по "упрощенке" на региональном уровне. Этот вопрос рассматривается в Поморье и других субъектах РФ.

Дословно

"Расходы предпринимателей на соцгарантии в совокупности с экстремальными природно-климатическими условиями и неразвитостью инфраструктуры увеличивают стоимость создания и ведения бизнеса на Крайнем Севере в 1,5-2 раза в сравнении с другими регионами России. В результате товары, работы или услуги малого бизнеса там становятся неконкурентоспособными и существенно ограничивается доступ предпринимателей к участию в закупочных процедурах для государственных и муниципальных нужд", - обосновали в Минвостокразвития РФ необходимость закона о льготах для северного бизнеса.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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