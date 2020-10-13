Раскрыто убийство петербуржца, части тела которого нашли в реке

Новости

В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей 12:58
В Лондоне из-за угрозы безопасности перекрыт Вестминстерский мост 12:57
Второй Международный муниципальный Форум стран БРИКС состоится в онлайн-формате 12:45
Партнеры убили футболиста из-за ошибки во время матча 12:42
Вышел трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь" 12:30
ЕС согласовал единые правила перемещения в шенгенской зоне в пандемию 12:30
Создатели "Ходячих мертвецов" анонсировали еще три спин-оффа 12:14
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства 12:01
Под Москвой житель Екатеринбурга пытался сбыть 10 кг наркотиков 11:57
Россияне рассказали, в какой стране хотят встретить Новый год 11:53
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Грозном 11:50
Вышел трейлер сериала "Освободитель" от сценариста "Крепкого орешка" 11:49
Зеленский призвал украинцев ответить на "пять главных вопросов" 11:42
Китайское издание сравнило Ми-28НМ с американским Apache 11:37
Вышел трейлер пеплума Netflix "Варвары" 11:29
Оперштаб: В Москве зафиксирован новый рекорд случаев COVID-19 с середины мая 11:12
Дмитрий Сибирцев покинул пост директора "Новой Оперы" 10:59
Курганские вузы перейдут на дистанционное обучение 10:57
В Москве 100 тыс. пассажиров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 10:53
Пенсионер из Сибири перевел мошеннику 264 тысячи рублей за аппарат ИВЛ 10:50
Движение без ограничений пустят по Электрозаводскому мосту до конца года 10:45
В Москве отреставрируют самое старое трамвайное депо 10:39
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений COVID-19 за неделю 10:38
В Госсовете Крыма одобрили продажу акций "Массандры" до конца года 10:22
В Боткинской больнице заменят лифты и системы безопасности 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 12:18
Рубрика: Происшествия

Раскрыто убийство петербуржца, части тела которого нашли в реке

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи раскрыли резонансное убийство: местный житель убил и расчленил своего коллегу, а останки утопил в реке.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Обвиняемый в убийстве историк Соколов заявил, что нашел обрез в квартире

21 сентября из реки Екатерингофки рыбак выловил строительный мешок, в котором оказались части тела. О страшной находке он сообщил правоохранителям. Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проведенная генетическая экспертиза показала, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который числится без вести пропавшим. Еще 5 сентября он ушел на работу (завод на проспекте Обуховской обороны) и домой не вернулся.

Следствие выяснило, что к убийству причастен 33-летний коллега пропавшего. Преступление было совершено непосредственно на рабочем месте - территории цеха. "На почве личных неприязненных отношений" он нанес удар ножом в шею, а затем расчленил тело, разложил останки по мешкам и выбросил в водоем недалеко от завода.

Вчера сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
В Грозном подтвердили гибель трех силовиков в бою с бандитами
Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Полицейским дали максимальные сроки за фабрикацию преступления