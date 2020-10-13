Раскрыто убийство петербуржца, части тела которого нашли в реке

Петербургские следователи раскрыли резонансное убийство: местный житель убил и расчленил своего коллегу, а останки утопил в реке.

21 сентября из реки Екатерингофки рыбак выловил строительный мешок, в котором оказались части тела. О страшной находке он сообщил правоохранителям. Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье "убийство".

Как сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проведенная генетическая экспертиза показала, что останки принадлежат 37-летнему мужчине, который числится без вести пропавшим. Еще 5 сентября он ушел на работу (завод на проспекте Обуховской обороны) и домой не вернулся.

Следствие выяснило, что к убийству причастен 33-летний коллега пропавшего. Преступление было совершено непосредственно на рабочем месте - территории цеха. "На почве личных неприязненных отношений" он нанес удар ножом в шею, а затем расчленил тело, разложил останки по мешкам и выбросил в водоем недалеко от завода.

Вчера сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.