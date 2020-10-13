В СЗФО готовят региональные нормативно-правовые акты, регулирующие мобильную и развозную торговлю. Этот рынок бурно развивается в европейских странах, но в России из-за отсутствия четких правил игры автолавки и фуд-траки пока в дефиците. Проблему должен был решить федеральный закон о нестационарной и развозной торговле, внесенный в Госдуму РФ два года назад. Однако перспективы его принятия до сих пор туманны. Можно ли стимулировать развитие рынка на местном уровне, какая поддержка требуется игрокам, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Сейчас в большинстве российских регионов мобильные торговые точки работают по тем же правилам, что и "неподвижные" павильоны и киоски. Владельцу автолавки необходимо согласовать с муниципальными властями место ее постоянного базирования, включить эту локацию в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Хочешь переехать в другое место - начинай все по-новому.

- Но ведь это нелогично. Привязка автолавки или фуд-трака к определенному месту противоречит главному принципу развозной торговли - мобильности, - подчеркивает псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. - Кроме того, получить постоянную "прописку" в центре города объекту развозной торговли не так-то просто. Я член комиссии по согласованию мест расположения НТО в Пскове. При мне предприниматель дважды получал отказ, поскольку выбранные локации находились в охранной зоне объекта культурного наследия.

Речь идет о владельце мобильной кофейни Романе Соколовском. Сейчас его фуд-трак работает в других муниципалитетах Псковской области. Как правило, это места скопления туристов, в которых инфраструктура не успевает за потоком гостей региона. А в Пскове кофейня на колесах либо паркуется на частных земельных участках, либо обслуживает различные закрытые мероприятия, либо доставляет заказы на дом.

- Фуд-трак загружен максимум на 30-40 процентов, - рассказывает Роман. - Но мы не сдаемся, консультируемся с юристами и готовим третью заявку в городскую администрацию.

По мнению псковского бизнес-омбудсмена, необходимо принять региональный нормативно-правовой акт, который разрешит автолавкам и фуд-тракам работать без "прописки" и включения в схему НТО. Такое предложение он направил в областной комитет по экономическому развитию.

- Давайте утвердим некий документ - к примеру, разрешение на осуществление развозной торговли, - продолжает Аркадий Мурылев. - Чтобы предприниматель, получивший это разрешение, свободно передвигался по всем муниципалитетам региона и парковался, соблюдая правила дорожного движения, на любых площадках. Если он остановится там, где парковка запрещена, ГИБДД выпишет штраф, этот вопрос дополнительного регулирования не требует. Упростив правила игры, мы убьем сразу нескольких зайцев. Во-первых, создадим новые рабочие места. Во-вторых, решим проблему с нехваткой объектов туристического сервиса в центральной части Пскова. В-третьих, и это очень важно, пустим новые автолавки в отдаленные малонаселенные поселки. Но для развития мобильной сельской торговли предпринимателям необходимо предоставить дополнительные меры поддержки. К примеру, компенсацию части расходов на топливо.

Роман Соколовский в целом поддерживает инициативу. Если для фуд-траков отменят обязательную "прописку", его мобильная кофейня сможет работать в центре Пскова, где не хватает подобных объектов. Но, по мнению предпринимателя, при выдаче разрешений следует проводить тщательную проверку претендентов на наличие необходимых сертификатов и других документов. Ведь речь идет о сфере общепита, представители которой должны соблюдать санитарные нормы и правила.

В Санкт-Петербурге уже готовится местный нормативно-правовой акт, направленный на развитие рынка фуд-траков. Идея такова: город обустроит специальные площадки для кафе на колесах, определит требования к подобным локациям. Затем предприниматели смогут выбрать сразу несколько точек и свободно курсировать между ними. Требования к игрокам рынка пока обсуждаются. Но одно из них - необходимость иметь в собственности фуд-трак на момент подачи документов - бизнес насторожило.

- На мой взгляд, оно избыточное, - отмечает председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" Владимир Меньшиков. - Что субъект бизнеса будет делать с машиной, если он проиграет? Лучше обязать предпринимателя подтвердить факт покупки или аренды специализированного фуд-трака в течение месяца после победы на торгах. Я упомянул торги не случайно. Как мне кажется, исключительно с помощью данной процедуры следует распределять места на специальных площадках для кафе на колесах. У Санкт-Петербурга есть опыт выделения участков под НТО по принципу "кто первым подал документы", однако его нельзя назвать позитивным. При подаче заявок в электронном виде судьбу проектов решали секунды. А при личной подаче документов некоторые предприниматели, стоявшие в очереди, даже получали угрозы. В целом же процедура аренды мест на площадках для фуд-траков должна быть максимально простой - намного проще, чем процедура открытия "неподвижных" павильонов.

Псковскую инициативу, кстати, Владимир Меньшиков поддерживает. По его мнению, идея со стопроцентным отказом от "прописки" для автолавок подходит небольшим малонаселенным регионам, испытывающим дефицит стационарных торговых точек и кафе. Но в густонаселенных мегаполисах отбор площадок для объектов мобильной торговли должен быть более тщательным и бюджет должен получать деньги за право размещения подобной точки.

Вообще-то многие важные моменты, о которых говорят псковские и петербургские эксперты, уже нашли отражение в федеральном законе о нестационарной и развозной торговле. Авторы документа рекомендуют муниципалитетам определить специальные площадки, между которыми смогут свободно перемещаться магазины и кафе на колесах. Фургончикам, согласно законопроекту, не потребуется постоянная "прописка" - только свидетельство об осуществлении развозной торговли. По оценкам федерального Министерства промышленности и торговли, благодаря реформе в стране может появиться не менее 50 тысяч новых автолавок.

- Сейчас законопроект находится на доработке, и этот этап, к сожалению, затянулся, - комментирует ситуацию президент Ассоциации малоформатной торговли, руководитель комиссии "Опоры России" по малоформатной и мобильной торговле Владлен Максимов.

Ждать, пока федеральный закон вступит в силу, не следует, резюмирует Аркадий Мурылев. Необходимо развивать перспективный рынок малоформатной торговли на региональном уровне уже сейчас, используя имеющиеся инструменты. А общие для всей страны правила игры, когда бы они ни появились, только укрепят местные инициативы.