Специальности СПбГУТ входят в топ профессий будущего

Сегодня Санкт-Петербургскому государственному университету телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича исполняется 90 лет. Его история начиналась с четырех факультетов - телефонного, телеграфного, радиотехнического и инженерно- экономического, сегодня в структуре СПбГУТ - 28 кафедр в составе шести факультетов, военный учебный центр, институт магистратуры, научно-исследовательский институт "Технологий связи", колледж телекоммуникаций и два филиала - Архангельский и Смоленский колледжи телекоммуникаций. Статистика свидетельствует, что в этот вуз абитуриенты приходят сознательно - около 85 процентов выпускников работают в отрасли связи и информационных технологий. О том, как университет добивается таких показателей, корреспонденту "РГ" рассказал ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

Сергей Викторович, насколько изменился сегодня процесс получения высшего образования?

Сергей Бачевский: Процесс преподавания не слишком меняется, хотя и становится все сложнее технически: парадигмы меняются каждые три-пять лет, и надо за ними успевать, чтобы быть способным передать что-то своим ученикам. А вот процесс получения знаний существенно изменился, потому что преподаватель сегодня в меньшей степени передает знания и в большей - дает пояснения к тем знаниям, которые ученики получают самостоятельно.

Всемирное информационное поле вошло в нашу жизнь, и теперь задача хранения или добычи знаний, которые раньше были только в головах, не столь актуальна. Зато необходимо понимание, где и как быстро нужные сведения можно найти, как правильно поставить вопросы познания, как использовать полученный результат. Другими словами, в голове человека должна быть карта этого информационного поля. Должны быть установлены связи между информационными блоками, должно быть понимание терминологии. Иначе он захлебнется в этом потоке информации и не сможет интерпретировать предлагаемое ему знание, даже если оно правильное.

Какие изменения вы считаете наиболее революционными?

Сергей Бачевский: Самые революционные изменения произошли на наших с вами глазах, за последние пять лет или чуть больше - когда огромный информационный и социальный функционал человеческого общества уместился в смартфоне. Появление беспроводного прибора, имеющего широкополосный доступ к практически бесконечному информационному полю - и не только в плане получения собственно информации, но и в плане совершения неких действий, - совершило революцию. Сегодня вы через смартфон являетесь активным участником общественной жизни: можете голосовать или записываться к врачу, подавать заявку на получение паспорта или на поступление в вуз, брать или отдавать кредит. Человек получил свободу, о которой раньше не мог и думать: он больше не привязан к рабочему месту, к географии и с помощью смартфона получил возможность быть полноценным членом общества в любой точке планеты.

Смартфон, в свою очередь, это целый ряд технологий - как сугубо технических, сугубо связных, то есть ответственных за передачу данных, так и программно-социальных, то есть отвечающих за конструирование и внедрение сервисов. Все три мы стараемся развивать в стенах нашего университета.

Вашим студентам самим разрешено использовать смартфоны на занятиях?

Сергей Бачевский: Не просто разрешено - это обязательно во многих случаях. У них есть определенный блок заданий, в том числе поиск информации, есть доступ к пяти электронным библиотекам, которыми необходимо пользоваться - это все делается со смартфона. Другое дело, что есть виды контрольных занятий, где смартфон надо отложить и показать, чему ты все-таки научился, чего стоишь без своего гаджета. Но оба эти вида деятельности дополняют друг друга.

Если гаджеты освободили нас от привязки к географии, то почему сегодня в обществе формируется столь негативное отношение к дистанционному обучению?

Сергей Бачевский: Остро встала не проблема дистанционного обучения, а опасность нехватки очного. Те, кто выступает противниками дистанта, на самом деле говорят об этом, даже если не совсем отдают себе в этом отчет. Дистанционное обучение - замечательное достижение человечества. Для некоторых - например, людей с проблемами здоровья - это вообще единственная возможность получить образование, а для всех прочих - хорошее подспорье. Но оно не может - и не должно - заменять очное обучение. Мы сейчас находимся в ситуации, когда очное обучение ограничено. Но не надо при этом говорить, что дистанционное - это зло. Да, оно не накрывает все образовательное поле, но не следует думать, что такое в принципе возможно. Не надо сеять кукурузу там, где может расти только овес.

Как противоэпидемические ограничения этого года сказались на приемной кампании в СПбГУТ?

Сергей Бачевский: Каждый год у нас растет количество абитуриентов, поэтому каждый текущий год - рекордный. В этом году приемная кампания, несмотря на дистанционные нововведения, прошла для нас успешно - в СПбГУТ поступили 4180 человек.

Технически проблема была только в дистанционном согласии на зачисление - некоторые студенты соглашались учиться в двух или трех вузах. Санкции к ним не применяются, их просто просили определиться и пройти через необходимые бюрократические процедуры. Хотя надо отдавать себе отчет, что если поступивший в несколько вузов вовремя не отозвал свое согласие, значит, кто-то поступить не смог.

Как вы отбираете и готовите своих потенциальных студентов?

Сергей Бачевский: У нас налажено сотрудничество со многими школами Петербурга и регионов Северо-Запада. Для этих школьников мы ежегодно организуем Школу будущего студента - во время каникул они ходят в университет на лекции, посещают наши лаборатории и могут почувствовать себя студентами.

Кроме того, уже семь лет проводится всероссийская профориентационная олимпиада "Телеком - Планета". Первый тур проходит дистанционно, участвовать в нем могут желающие из всех регионов страны, в нынешнем году их было около трех тысяч. Для участия во втором, очном туре мы собираем 100 лучших участников в Петербурге. При поступлении в СПбГУТ для них будут учтены дополнительные баллы, начисленные в качестве индивидуального достижения.

В жизни, в профессии важны горизонтальные связи: пригодятся и физика, и математика, и география, и даже музыка

Все это позволяет отыскивать и привлекать ребят, обладающих инженерным мышлением. Обучение в школе ориентировано вертикально - каждый предмет изучают от простого к сложному. А в жизни, в профессии важны горизонтальные связи: пригодятся и физика, и математика, и география, и даже музыка. Поэтому мы не гонимся только за высокими баллами абитуриентов по профильным для нас предметам - комплексное мышление и синергетический эффект знаний важнее.

Вы отслеживаете, какой процент ваших студентов остается в профессии?

Сергей Бачевский: Сегодня такой контроль осуществляется Министерством образования централизованно, через сведения о трудоустройстве выпускников этого года, подаваемые работодателями в ПФР.?Наши цифры радуют: официально это 75-80 процентов.

Выпускники поддерживают связь с университетом?

Сергей Бачевский: Как и везде - поддерживают, но не все. Однако мы стремимся оставаться им нужными и после того, как студенты получат диплом. В социальных сетях сейчас активно развивается проект ассоциации выпускников "Бонча", и через него ведется продвижение тех сервисов, которые будут востребованы молодыми людьми, особенно в первые пять лет их становления. Это и профессиональные знакомства, и некий консультационный клуб, и обмены рекомендациями, и дайджесты технической информации. Мы стремимся создать такую систему, чтобы в течение всей жизни своих выпускников поддерживать их - и чтобы они сами друг друга поддерживали.

Примерно год назад СПбГУТ объявил об участии в создании научно-образовательного центра мирового уровня по разработке сетей 5G. В какой стадии сейчас этот проект?

Сергей Бачевский: Конкурс на его создание и финансирование до настоящего времени не объявлен. Поэтому мы весь год провели в укреплении кооперации со своими партнерами по консорциуму, который создавался под реализацию проекта. Также завели еще ряд контактов по направлению искусственного интеллекта и телевещания, а параллельно занимались теми работами, которые мы и так планировали.

Когда нам стоит ожидать сети 5G?

Сергей Бачевский: G - в данном случае generation, поколение. И принципиально они не отличаются от существующих 4G, лишь происходит расширение полосы и увеличение объема передаваемой информации. Отсюда некоторые технические ограничения - сети нового поколения более мелкие, менее мощные по уровню излучения.

Сети 5G способны общаться с большим количеством датчиков и имеют сверхмалый отклик в реальном времени, то есть решение на основе информации принимается почти мгновенно. Но такие решения нужны не сами по себе, они необходимы только в местах с высокой плотностью населения - как транспорт информации, если потребность в ее передаче высока. А у России в этом направлении другие вызовы - огромные расстояния, низкая плотность и проблемы поддержания социальной общности населения. И для их решения 5G не всегда нужны.

Но для нашей страны, при этих больших расстояниях, огромное значение имеет, например, дистанционная медицина. СПбГУТ принимает участие в разработке таких технологий?

Сергей Бачевский: В области медицины используется целый ряд цифровых технологий, и мы, конечно же, принимаем участие в работе над ними. Во-первых, это диагностика, когда в одном месте с помощью системы датчиков можно получить информацию о состоянии пациента, а в другом месте искусственный интеллект эти оперативные данные обработает и выдаст рекомендации. Второе направление - оперативные вмешательства. Здесь нужен высокоскоростной интернет, но он может быть получен как посредством сетей 5G, так и по выделенной оптоволоконной линии, специальному каналу. Такие сложные операции на больших расстояниях пока не проводятся, но технически это возможно.

Кроме того, сегодня востребовано огромное количество биомедицинских сервисов, и мы участвуем в их разработке. В университете есть подготовка по специальности "биомедицинская технология" - разумеется, с уклоном в телекоммуникации. Ее выпускники - специалисты по автоматизации больниц: контроль выдачи лекарств и предписаний, ведение карточек, домашний медицинский надзор и так далее.

Рейтинги наподобие "топ профессий будущего" сегодня очень популярны. Какие еще направления, помимо биомедицины, вы считаете перспективными?

Сергей Бачевский: Прежде всего, информационную безопасность. Не надо думать, что это касается только сверхценных данных. Если у вашего ребенка есть трекер для отслеживания его местоположения, злоумышленник может скопировать его маршруты, отправить малышу сообщение от вашего имени. То есть, снабжая ребенка доверенным каналом информации, вы должны быть уверены, что им не воспользуется злоумышленник.

Еще долго останутся востребованными программисты в классическом смысле слова, специалисты по мобильной связи - это одно из ведущих направлений развития экономики.

Последний вопрос - юбилейный. Как пройдет 90-й день рождения университета?

Сергей Бачевский: Большое праздничное мероприятие, запланированное в Таврическом дворце, в связи с противоэпидемическими ограничениями мы перенесли на май. Но сегодня в честь Санкт-Петербургского государственного технического университета прозвучит выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а затем мы торжественно откроем два новых центра роста. Первый - культурно-досуговый студенческий центр с новой киберспортивной ареной (у нас хорошая спортивная команда по киберспорту) при студенческом общежитии на Дальневосточном проспекте. Второй - научно-исследовательская и испытательная лаборатория инновационных инфокоммуникаций ПАО "Ростелеком", ориентированная на решение задач электронно-магнитной совместимости в сетях будущего поколения. В честь знаменательной даты будет проведена церемония памятного гашения художественного конверта с изображением университета, который появится во всех почтовых отделениях нашей страны.