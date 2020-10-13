Власти: В Карелии более 70 медиков заразились COVID-19 на рабочем месте

В Карелии с начала пандемии 71 медик заразился COVID-19 на рабочем месте. Все они получают выплаты по линии Фонда социального страхования.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он добавил, что по решению оперативного штаба при региональном ведомстве медики, контактировавшие с больными коронавирусной инфекцией, получают бесплатно лекарственные препараты по временным клиническим рекомендациям Минздрава России.

Защите врачей, медсестер и санитарок придают особое внимание. Их регулярно тестируют, обеспечивают необходимыми средствами индивидуальной защиты. При выявлении больных в учреждениях сразу же проводятся противоэпидемические мероприятия. При этом ни одна больница не закрывалась. В непростых условиях медики продолжают трудиться и оказывают помощь пациентам.

На сегодняшний день COVID-19 в регионе выявлен у 43 человек, всего с начала пандемии их 4780. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер житель Прионежского района, 1963 года рождения. У него были сопутствующие заболевания. Всего от коронавируса в республике скончались 42 пациента.