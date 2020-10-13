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13.10.2020 13:30
Рубрика: Культура

В Михайловском саду Петербурга появилась "скамейка с особенностями"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба "Русского музея" Фото: Пресс-служба "Русского музея"
Фото: Пресс-служба "Русского музея"

В Михайловском саду Русскому музея установили "скамейку с особенностями". Она посвящена Всемирному дню психического здоровья, отмечавшемуся 10 октября.

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По словам сотрудников музея, необычная скамейка представляет собой метафору общества, в котором есть место каждому: "С одной стороны, она демонстрирует дистанцию, на которой находится человек с особенностями от остальных членов общества. А с другой стороны, люди могут общаться, сидя лицом к лицу".

Скамейка была сделана в инклюзивных мастерских "Простые вещи". Это открытое пространство, в котором сосредоточены шесть мастерских: швейной, графической, кулинарной, керамической, столярной и художественной. Здесь занимаются творчеством около 50 человек с ментальными особенностями, им помогают более двухсот волонтеров.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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