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13.10.2020 13:47

Вывести на чистую воду

На потери в сетях водоснабжения предложили ввести норматив
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 230(8284)

Парламентарии Мурманской области предложили навести порядок в учете потерь воды в сетях водоснабжения, уровень которых сегодня зашкаливает за все разумные пределы. В Заполярье от 30 до 50 процентов воды не доходит до потребителей из-за высокого износа сетей, сообщил депутат Мурманской областной думы Михаил Антропов. По инициативе региона Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает, что в тарифы на водоснабжение нельзя включать потери, превышающие определенный норматив.

Фото: Сайт Правительства ЯНАО.
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В законопроекте указывается, что при расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения должны быть учтены нормативы потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения. Авторы документа подчеркивают, что это побудит водоканалы повышать эффективность своей работы и поможет прийти к единообразному подходу при учете потерь воды в процессе установления тарифов. Возложить установление нормативов потерь воды предлагается на областное правительство.

Пока нормативов потерь не существует, остается только гадать, сколько платят жильцы домов за воду, которой не могут воспользоваться.

- В последние годы благодаря массовому введению приборов учета потребление воды сократилось, - отметил Павел Качкаев, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. - Поэтому, чтобы утвердить новые тарифы, поставщики стали "играть" с объемом утечек. Вместо 11 процентов потерь, например, могут "нарисовать" 40. Учет потерь воды по нормативам поможет прекратить эту пагубную практику.

Представители водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) с этим не согласны. Ввод нормативов потерь воды они считают "необоснованным и избыточным", поскольку "стимулирование снижения потерь воды для организаций ВКХ уже обеспечивается в достаточной степени", говорится в коллективном письме, адресованном начальнику Государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой.

Потери водоканалов в целом по России достигают в год 25 процентов, уверены эксперты

Однако факт есть факт: потери питьевой воды, которая прошла недешевую процедуру очистки, колеблются в пределах от 23 до 50 процентов всего объема подаваемой воды в разных регионах, отмечает генеральный директор компании по производству труб "Свободный сокол" Игорь Ефремов. По самым скромным подсчетам, они оцениваются в 42,6 миллиарда рублей. Износ водопроводных сетей в различных регионах страны составляет от 50 до 85 процентов. По данным Росстата, в России около 44 процентов трубопроводов водоснабжения и 45 процентов канализационных сетей уже сейчас требуют замены.

- Как результат, потери водоканалов в целом по России достигают в год 25 процентов оборота отрасли, - подчеркивает Игорь Ефремов. - При этом остро необходимая сегодня реновация сетей происходит крайне медленно, не превышает 1,5 процента от общей их протяженности в год, а темпы нарастания износа составляют более трех процентов в год. Если тенденция будет сохраняться, это грозит коллапсом отрасли водоснабжения и водоотведения.

Впрочем, данные Росстата не отражают полной картины, считает генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. Не исключено, что их можно смело удваивать. Дело в том, что четкие критерии износа не установлены, и сегодня они сводятся к субъективной оценке инженера водоканала. Если величину износа резко увеличить, немедленно возникнут вопросы и к инженеру, и к его начальству, и к губернатору региона: почему не уследили, не предотвратили? В реальности доходит до того, что при ремонте иногда обнаруживается полное отсутствие ремонтируемой трубы, начисто съеденной коррозией. Вода течет по оставшемуся в земле каналу, который сохраняется благодаря тому, что грунт вокруг когда-то проложенной трубы уплотнился. Поэтому поднимать вопрос реального износа сетей сегодня никто не рискует.

Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Федеральные власти намерены всерьез заняться этой проблемой. По словам замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова, министерство начинает полную инвентаризацию всех коммунальных сетей страны. Вместе с экспертным сообществом разрабатывается методология, с помощью которой будет определяться индекс технического состояния объектов водоснабжения, что позволит избавиться от субъективного подхода в принятии решений по инвестициям. Сформирована госпрограмма, в рамках которой на реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ с износом более 60 процентов будут предоставляться федеральные субсидии. Акцент сделан на проектах в сфере водоснабжения и водоотведения, поскольку эти вопросы стоят наиболее остро. Сейчас дорабатываются нормативные документы, идет проработка решений по срокам и финансированию. В рамках программы в нескольких регионах уже запущены пилотные проекты.

Прямая речь

Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения:

- Сегодня эта отрасль финансируется по остаточному принципу. Водоснабжение и водоотведение во всей стране, включая самые крупные города, собирает около 400 миллиардов в год. Этого слишком мало для содержания существующих сетей водоснабжения. За них отвечают муниципалитеты - самые бедные административные структуры. Мы очень надеемся на федеральную программу "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология", в которой запланировано 147 миллиардов рублей только на то, чтобы улучшить качество поставляемой населению воды. Одно из ее важных достоинств в том, что она не предполагает большого софинансирования со стороны муниципалитетов. Но эта программа должна действовать не пять лет, а минимум пятнадцать, тогда мы что-то сможем сделать.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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