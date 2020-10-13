Одна из ведущих выставочных площадок культурной столицы России объявила о проведении третьей по счету акции "Ночь в Манеже". В этом году успевшие зарегистрироваться счастливчики получили возможность переночевать на выставке "НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ".

Спальные мешки и средства индивидуальной защиты - такие условия выдвинули организаторы. Но возможность проникнуться духом прекрасного практически в уединении - из-за введенных ограничений Манеж смог принять в эту ночь только десять посетителей - стоила того, чтобы преодолеть все неудобства.

Вначале гости обсудили с медиатором выставки Натальей Ополченовой тему сновидений в рамках арт-медиации "Летаргия", а после этого приняли участие в мастер-классах. А перед сном гости смогли посмотреть документальный фильм "Область высокого полета", в котором режиссер Виталий Капитонов рассказал историю пяти героев, решивших оставить городской комфорт и переехать в Ленинградскую область. "Ночь в Манеже" - акция, основанная на различных формах взаимодействия: между участниками, произведениями искусства, сотрудниками Манежа и пространством выставочного зала, - рассказала "РГ" куратор проекта Ольга Зайцева. - Мы не просто приглашаем наших гостей посетить выставку, но и создаем для них необычную дополнительную программу, которая позволяет интересно и комфортно провести время внутри выставочного пространства".

"НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ" - совместный проект ЦВЗ "Манеж" и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

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Михаил Мишустин, председатель правительства:

- Необходимо, чтобы сокровища отечественной культуры и искусства стали доступны каждому, кто хочет к ним прикоснуться. Этому помогают и технологии. Есть отдельный федеральный проект "Цифровая культура". Он помогает развивать виртуальные концертные залы, цифровые гиды по выставкам, онлайн-трансляции спектаклей, лекций. Но культура не может и не должна полностью уходить в виртуальное пространство. Важно сохранить возможность прийти на спектакль, послушать оркестр, посмотреть хороший фильм в кинотеатре. Это должно быть доступно даже в самых отдаленных уголках нашей страны. И мы продолжим строить и ремонтировать детские театры, приводить в порядок сельские дома культуры, создавать библиотеки и поддерживать тех, кто работает в области культуры.

Проект

Памятники Херсонеса воссоздали в 3D

У музея-заповедника "Херсонес Таврический" появилось мобильное приложение на основе технологий дополненной реальности. Посетители могут увидеть, как древний город выглядел более 2000 лет назад.

Приложение позволяет прогуляться по карте Херсонеса и рассмотреть 3D-модели самых знаменитых памятников. Это античный театр, монетный двор, усадьба винодела, херсонесские храмы разных эпох. Их оригинальный внешний вид был художественно реконструирован, основываясь на знаниях историков и археологов.

Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического

Каждую модель можно "прокрутить", чтобы разглядеть со всех сторон, увидеть, где располагалось здание в древнем Херсонесе, а также его современный вид, открыть фотографии и описание. В туманный колокол даже можно позвонить.

Реконструкцию базилики 1935 года - визитной карточки Херсонеса - можно открыть, наведя смартфон на купюру номиналом 200 рублей.

В дополненной реальности уже реконструировано 11 памятников Херсонеса, их число будет расти. На виртуальной карте появятся улицы, дома, торговые ряды античного полиса.

- Из-за пандемии коронавируса мы стали под другим углом смотреть на работу музея, - рассказала директор "Херсонеса Таврического" Елена Морозова. - Открыли большое онлайн-направление. В социальных сетях и на сайте музея выходят мини-сериалы и онлайн-экскурсии, запущено уникальное мобильное приложение.

Юлия Крымова, Севастополь