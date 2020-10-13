В Петербурге упростили требования к вывескам

В Петербурге изменились правила благоустройства, касающиеся размещения вывесок. Предпринимателям разрешили размещать вывески на козырьках, а максимальная высота букв увеличилась с 60 до 80 сантиметров, сообщает администрация Северной столицы.

Правда, большие буквы можно устанавливать не везде, максимальная высота вывесок будет зависеть от зоны размещения объекта. Например, в спальных районах можно делать вывески побольше, а в центре, особенно на охраняемых зданиях, требования по-прежнему максимально жесткие.

Зато предприниматели могут размещать вывески на козырьках, а аптеки теперь имеют право размещать консоли в виде крестов. Для некоторых видов бизнеса городские власти разработали порядок размещения отдельных конструкций - штендеров. В частности, их получили право устанавливать автодилеры, рестораны и АЗС.

Кроме того, в городе вводятся единообразные требования к консолям и вывескам на крышах. Раньше этот сегмент никак не регламентировался. Предприниматели, которые размещали штендеры или консоли, каждый раз рисковали, их в любой момент могли заставить демонтировать конструкцию. Это грозило бизнесу штрафом за незаконное использование городского имущества, а также потерей средств на создание конструкции.

В Петербурге требования к вывескам одни из самых жестких в стране. И в других регионах опыт Северной столицы пристально изучают. Например, в Петербурге нельзя делать сплошную вывеску на каком-то фоне, можно ставить только отдельные буквы, причем, использовать можно лишь строго определенные шрифты и цвета. Принятые поправки в правила благоустройство не отменяют этого принципа.