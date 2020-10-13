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13.10.2020 12:58
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержан водитель без прав, насмерть сбивший мать трех детей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело в отношении 18-летнего парня, который два дня назад на улице Тельмана сбил многодетную мать, переходившую дорогу на зеленый свет. Женщина погибла, у нее остались трое маленьких детей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, у молодого человека не было прав на управление автомобилем. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека".

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В ближайшее время суд будет избирать водителю меру пресечения, в полиции не скрывают, что будут ходатайствовать об аресте.

ДТП произошло вечером 11 октября на перекрестке проспекта Большевиков и улицы Тельмана. По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, молодой человек, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2112, выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину. Далее машину отбросило на проезжавший мимо автомобиль. В этой машине пострадали пассажиры - женщина и ребенок.

Сам юный водитель без прав в ДТП получил травмы средней степени тяжести.

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