Работы по благоустройству дворов и общественных пространств в СЗФО вышли на финальную стадию.

В ряде регионов подрядчики сдали более половины объектов, запланированных на 2020 год. Некоторым субъектам благодаря экономии на торгах удалось даже перевыполнить план. Однако есть и проблемы, причем связаны они не со сроками, а с качеством работ.

В Калининградской области в этом году должны были благоустроить 58 дворов и общественных пространств. Но экономия по результатам конкурсных процедур позволила региону внести в план 2020-го еще 11 объектов. Дело в том, что проектно-сметную документацию калининградские муниципалитеты разрабатывают заранее, закладывая определенный запас прочности.

- Таким образом, когда благодаря экономии на торгах высвобождаются средства, все проекты уже есть, и можно сразу выходить на торги по определению подрядчика, - пояснил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

По состоянию на сентябрь в самом западном российском регионе завершилось благоустройство более половины объектов - 32 дворов и семи общественных территорий. Преодолела экватор и Вологодская область, здесь подрядчики сдали 89 дворов и 18 общественных пространств.

Работы на Вологодчине продолжаются на 58 дворовых и 21 общественной территории, причем всем муниципалитетам удается соблюдать график. Чтобы минимизировать риск срыва сроков, за каждым объектом закрепили ответственных сотрудников местных администраций.

- Работы в рамках национальных проектов - в приоритете, - подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. - В случае срыва сроков конкретные виновные лица будут наказаны вплоть до увольнения, а руководители администраций - привлечены к административной или дисциплинарной ответственности.

На Псковщине готовность объектов существенно разнится в зависимости от муниципального образования. В некоторых районах работы, согласно отчетной документации, завершены на сто процентов, однако в Пушкинских Горах этот показатель в конце августа составлял 65 процентов, в Великих Луках - 58 процентов, в Пскове - всего 40 процентов.

При этом фактически дворы и общественные зоны в "отстающих" муниципалитетах отремонтированы. Но существует проблема с отчетностью. Подрядные организации не готовят вовремя документы или делают это некачественно, что существенно затягивает ввод объектов в эксплуатацию и их последующую оплату.

Впрочем, жителей муниципалитетов - участников проекта больше беспокоят не сроки, а качество работ и безопасность новых объектов. В Великом Новгороде в этом году должны благоустроить 53 дворовых территории. Эксперты Общероссийского народного фронта проверили более десяти объектов, где строительные работы уже завершены или находятся на завершающей стадии.

Коротко о недочетах. Во дворе на улице Кочетова строители обустроили небезопасный ливневый колодец. Вопросы, связанные с водоотводом, решены, но необходимые ограждения отсутствуют. Кроме того, проезд с центральной городской магистрали, ведущий к дому, нуждается в ремонте.

Претензий к асфальту во дворе дома по улице Коровникова у экспертов не возникло. Однако зона детского досуга оказалась перегруженной - в часы пик ребятам здесь будет тесно. Зато в двух шагах расположилась просторная территория. Она принадлежит соседнему дому, жильцы которого предпочли игровым комплексам парковку.

Как пояснила активист регионального отделения ОНФ Галина Малышева, в Великом Новгороде нередки случаи, когда несколько домов окружают одну большую прогулочную территорию. Если ее грамотно разбить на зоны с разной "начинкой", получится многофункциональный двор, удобный для всех групп населения. Эксперты рекомендовали властям Великого Новгорода в будущем сделать акцент на комплексном подходе к процессу благоустройства начиная с подготовки дизайн-проекта пространства.

Прямая речь

Владимир Якушев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России:

- За время реализации проекта по всей стране благоустроено 60 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Вовлечение жителей - одно из ключевых условий качественного развития городской среды и один из главных показателей проекта. Уже почти 40 миллионов граждан приняли участие в работе.