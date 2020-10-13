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13.10.2020 17:29
Рубрика: Общество

В Заполярье вырастили дыни и арбузы

Текст: Татьяна Тюменева (Мурманская область)

На Полярной опытной станции в Апатитах проведен эксперимент по выращиванию арбузов и дынь в арктической зоне. Результат - хороший. И особенно удались арбузы сорта "Сюрприз" - с желтой мякотью. По вкусовым качествам и по содержанию полезных веществ они практически не уступили таким же арбузам, но выращенным на солнечной Кубани. Станция, основанная в 1923 году, является подразделением Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР).

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Как пояснила Юлия Ухатова, ученый секретарь ВИРа, эксперимент проводили сразу на двух станциях ВИРа: Полярной и Кубанской, чтобы посмотреть, как будут расти сорта бахчевых в столь разных условиях, и насколько по составу полезных веществ и по вкусу они будут отличаться. На Кубани культуры сажали в открытый грунт, в Заполярье - в теплицу, но дополнительно не освещаемую и не отапливаемую. То есть теплицу, которую по силам сделать обычному огороднику, и которая не требовала бы дополнительных затрат на электроэнергию. Удобрения не применяли. Выращенные в столь разных условиях бахчевые были срезаны в один и тот же день 10 сентября и отправлены на экспертизу. Вес "северных" и "южных" бахчевых оказался примерно одинаковым.

Комиссия в составе четырнадцати человек продегустировала вкусную продукцию и отправила ее образцы на биохимический анализ.

Самый лучший результат был получен от арбуза скороспелого сорта "Сюрприз", обладающего ярко-желтой мякотью. Вкусовые качества арбузов с севера и юга оказались практически одинаковыми, и по содержанию витаминов и других полезных веществ "Сюрприз" с Севера не уступил своему юному собрату. Что касается дынь с Севера, то они значительно уступили по вкусовым качествам дыням с юга.

Ученые сделали вывод: арбуз сорта "Сюрприз" отлично приспособлен для выращивания в условиях Заполярья.

Были также посажены несколько сортов тыквы, но они в северных условиях плодов не дали.

В ближайших планах ученых: эксперимент по выращиванию на Полярной опытной станции винограда и киви.

Главная задача подобных экспериментов - предложить качественные продукты растениеводства потребителю, причем те, которые огородники смогут выращивать сами.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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