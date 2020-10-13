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13.10.2020 12:54
Рубрика: Экономика

Банки сократили выдачи потребкредитов наличными

Текст: Светлана Ментюкова
Восстановительный рост выдачи кредитов наличными был исчерпан в сентябре, снизившись по итогам месяца до 1,34 млн кредитов, что на 13% меньше, чем годом ранее. Это следует из данных, предоставленных Объединенным Кредитным Бюро (ОКБ).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ежемесячный восстановительный рост выдачи кредитов наличными, который наблюдался после первой волны коронавируса, прекратился в сентябре. Количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом текущего года или на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года и составило 1,34 млн кредитов", - отмечают в ОКБ.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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По данным бюро кредитных историй, за весь III квартал 2020 года банки выдали 4 млн кредитов наличными, что на 12% меньше, чем в III квартале 2019 года. За 9 месяцев гражданам было предоставлено более 10 млн кредитов, что на 13% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В ОКБ отмечают, что среди 30 регионов, лидирующих по количеству предоставленных кредитов наличными, в сентябре практически во всех наблюдается сокращение кредитования по сравнению с августом. Исключение составили Краснодарский (+1%) и Приморский края (+2%). В Москве выдачи сократились на 2%, в Московской области - на 3%, а в Санкт-Петербурге - на 1%.

В самом ОКБ причины сокращения объясняют совокупностью факторов. В частности, сезонностью, реализацией эффекта "отложенного спроса" из-за пандемии. "Кроме того, банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне коронавируса. Вероятно, последний риск будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы", - приводятся в сообщении пояснения гендиректора ОКБ Артура Александровича.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край ДФО Приморский край ЦФО Москва ЦФО Московская область СЗФО Санкт-Петербург Рынок кредитования

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