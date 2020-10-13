Фестиваль науки в "Сириусе" собрал более 3 тысяч участников

Подведены итоги научного праздника в знаменитом сочинском "Сириусе", который объединил два события: фестиваль дополнительного образования Лицея "Сириус" и всероссийский Фестиваль NAUKA 0+. В общей сложности они собрали в Сочи более 3 тысяч участников: школьников, студентов и всех, кто влюблен в науку.

Онлайн и оффлайн-лекции ученых РАН с мировым именем и нобелевских лауреатов, научные шоу и мастер-классы, соревнования роботов и научные квесты, интерактивные экскурсии и мультимедийное шоу - все это и не только можно было увидеть в "Сириусе". Дети попробовали себя в роли вирусологов, инженеров и химиков-экспериментаторов, учились создавать спутники и узнали, что такое "умный город".

- Мы видим, насколько сильно дети всех возрастов интересуются наукой, - отмечает руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева. - Наша главная задача в том, чтобы ребята как можно раньше проявляли себя. Находили педагогов, которые помогут им развить одаренность в работе над реальными проектами.

Завершился праздник ярким шоу дронов от российских инженеров. Тема технологичного представления также, как и всего фестиваля NAUKA 0+, - "Физика будущего". 300 беспилотников поднялись в небо над Лицеем "Сириус", чтобы изобразить трехмерные светящиеся анимации: гравитационные волны, структуру ДНК, атом и ленту Мебиуса.

В планах "Сириуса" - сделать мероприятия такого формата традиционными, привлекать на свою территорию еще больше школьников, молодежи и взрослых людей, увлеченных наукой и современными технологиями. Кстати, для жителей городского округа Сириуса уже сейчас открыт целый набор программ: от просветительских экскурсий и лекций, тематических мастер-классов до кружков, рассчитанных на полный учебный год.

"Российская газета" - партнер фестиваля NAUKA 0+.