Как винную дорогу Крыма сделать популярной у туристов

Ростуризм совместно с властями РК и Севастополя разрабатывает мастер-план винного туризма на полуострове. Его цель - сбалансировать туристический потенциал двух субъектов Федерации, зонировать земельные участки по виду их использования и застройки и привлечь инвесторов для создания частных виноделен, чтобы насытить маршрут 480-километровой винной дороги Крыма. Что тормозит приток инвестиций в виноградарство и виноделие на полуострове, выяснила корреспондент "РГ".

- В 2014 году Россия получила в наследство слабо развитый в сфере виноградарства полуостров, - констатировала на недавнем фестивале Winefest в Балаклаве заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. - В Севастополе около 25 лет практически не закладывали новые виноградники. Сегодня же из 21 тысячи гектаров территории нашего субъекта Федерации четверть занята виноградниками. И за последние пять лет из федеральных и региональных бюджетов на развитие отрасли направлено более миллиарда рублей. В результате регион получил 2,6 тысячи гектаров новых виноградников.

В качестве успешно реализуемых проектов вице-губернатор назвала "Терруар" и 70-километровую винную дорогу, проходящую в пределах Севастополя. Она уже вызывает интерес у любителей энотуризма и со временем будет не менее известна в мире, чем романтическая баварская, надеется Мария Литовко. Но виноделы указывают на трудности и проблемы, которые остаются нерешенными.

- Туристы интересуются винной дорогой, но на ней должно быть большее количество объектов, - уверен хозяин известного винодельческого хозяйства Олег Репин. - В ассоциации севастопольских виноделов сейчас около 30 членов, из которых только 10 выпускают продукцию, могут ее презентовать и принять у себя гостей. Поэтому хочется, чтобы участников становилось больше и на винной дороге были представлены разнообразные предприятия, выпускающие вино разных марок. Это будет выгодно и региону, и виноделам: мы получим кумулятивный эффект.

Олег Репин проиллюстрировал и одну из главных проблем нынешних винодельческих хозяйств.

- Виноделие, если начинать с чистого листа, с поля, - процесс достаточно долгий. Построить винодельню недостаточно: для привлечения туристов надо заиметь ресторан и маленький отель, чтобы люди могли задержаться подольше и Севастополь не стал для них регионом однодневного визита. Для этого нужно менять статус сельскохозяйственных земель. Есть пример нашего коллеги Рема Акчурина, который сегодня строит винодельческий туристический комплекс на своем участке, но он потратил на изменение его вида назначения около трех лет. Я думаю, что многие потенциальные инвесторы, которые хотели бы работать в регионе, начинают сомневаться: стоит ли вкладывать средства, если все так долго и непросто?

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко, знакомого с проблемой виноделов, сегодня земли сельхозназначения могут быть застроены исключительно вспомогательными для агропроизводства сооружениями. То есть домами для проживания персонала, гаражными и складскими помещениями для хранения техники, удобрений и так далее. Чтобы формально соблюсти норму, собственники трактуют "обслуживание земли" более широко.

- Нужно менять подход, чтобы можно было работать более открыто. Но есть и оборотная сторона медали: если собственникам сельхозземель разрешить строить все что угодно, возникает риск нецелевой застройки. Мы сталкивались с подобным, когда сельхозземля переводилась в ИЖС путем включения в границы населенного пункта или переводилась в другой вид землепользования и начиналось строительство.

Сейчас власти регионов совместно с Ростуризмом разрабатывают мастер-план, который позволит определить приоритетные территории и их назначение: на каких сельхозземлях могут быть построены гостиницы, а где должен выращиваться виноград или другие культуры. Документ также определит ответственных за принятие решений в отношении тех или иных земель, будет ли это федеральная, региональная или муниципальная структура.

Второй вопрос, волнующий представителей бизнеса в сфере виноградарства и виноделия, по словам Вадима Волченко, - доступность финансов.

- В стране деньги, безусловно, есть, но в Крыму доступных кредитов нет. Сейчас можно получить кредит под 7,5 - 8,5 процента, и для этого нужно приложить определенные усилия. Бизнес же запрашивает кредиты под 3,5 - 4,5 процента, то есть практически "бесплатные" деньги, с процентом ниже инфляции. Чтобы обеспечить такую низкую ставку, необходима ее компенсация в размере ставки рефинансирования. Подобные проекты рассматриваются и, надеемся, они войдут в нацпроект "Туризм", который должны вот-вот принять, - рассказал Вадим Волченко.

В то же время некоторые положения недавно принятого в РФ федерального закона "О виноградарстве и виноделии" вызвали разночтения в сообществе виноделов и у должностных лиц. К примеру, механизм субсидирования приобретения саженцев российского и импортного происхождения. Желая стимулировать деятельность отечественных питомников, законодатели четко не прописали возможность финансовой помощи при покупке импортных саженцев. Но российского посадочного материала катастрофически не хватает, и это, по мнению виноделов, может привести к стагнации отрасли, росту себестоимости винограда и вина. Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что федеральное ведомство предложило компенсацию капитальных затрат при закладке питомников, однако инициатива пока не привела к массовой посадке лозы.

- У нас есть задача нарастить сырьевую базу отечественного виноделия, то есть увеличить площадь виноградников, - рассказала Лут. - Если бы мы сегодня могли решить ее, используя только отечественный посадочный материал, тогда стоило бы стимулировать его приобретение производителями. И касается это не только автохтонных сортов типа "кефесия", но и мировых брендов, традиционных сортов. Когда отрасль будет к этому готова, мы предоставим право пользоваться субсидиями предприятиям, выбирающим отечественный посадочный материал. Покупать импортные саженцы можно, но без господдержки.

Фото: Инфографика "РГ" / Ирина Теплова

В качестве оптимального переходного периода, который может быть установлен в подзаконных актах, замминистра назвала пять лет. При этом директор Крымского бюро винограда и вина Тимофей Месеняшин отметил, что для создания питомника и выхода на проектную мощность потребуется, согласно проведенным расчетам, не менее семи лет. Так или иначе, терять время недопустимо. Специалисты в сфере пиара рекомендовали властям и виноградарям активнее заняться продвижением полуострова как уникального винодельческого региона.

- Для преобразований нужно время, как и для хорошего вина, - говорит известный британский и российский ресторатор и бизнес-тренер Бек Нарзи. - Собственники винных хозяйств Балаклавы рассказали и показали, что здесь было еще три года назад и как быстро все поменялось, как правительство поддерживает виноградарство, и это радует. Потому что, например, в Испании, есть слово "маньяна" - завтра, которое совсем не означает, что оно наступит именно завтра: однажды "маньяна" продлилась 75 лет. Но мы сегодня живем в цифровом мире, и для наращивания туристического потенциала Крыма нужно работать с лидерами общественного мнения, которые будут влиять на выбор и предпочтения пользователей айфонов и андроидов.

Компетентно

Оксана Лут, заместитель министра сельского хозяйства РФ:

- Закон "О виноградарстве и виноделии" предполагает инвентаризацию земель, чтобы понять, на какую площадь виноградников мы можем рассчитывать. Тогда станут известны точные сроки перехода на субсидирование покупки отечественных саженцев. Пять лет - это достаточно условный срок, и мы будем ориентироваться на множество факторов. Переходный период позволит бизнесу подготовиться, спланировать закупки саженцев на следующий год.

В этом году мы заложили мало виноградников, 2,4 тысячи гектаров, тогда как в 2019-м - семь тысяч. В условиях пандемии было страшновато работать, предприниматели анализировали окупаемость своих инвестиций. Было и недопонимание нового закона. В следующем году, когда эти вопросы решатся, появится больше новых виноградников.