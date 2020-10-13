Катер-торпедолов для Черноморского флота размагнитили в Новороссийске

В Новороссийске в рамках ходовых испытаний прошел электромагнитную обработку построенный для Черноморского флота новейший катер-торпедолов "ТЛ-2195". Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Электромагнитная обработка корпуса - это часть проходящих сейчас заводских ходовых испытаний. Она проводится для улучшения работы навигационных комплексов и повышения защищенности от высокоточных систем оружия противника.

Торпедолов "ТЛ-2195" был спущен на воду 9 октября 2019 года на Сокольской судоверфи в Нижегородской области. В сентябре 2020 года судно прибыло в Новороссийскую военно-морскую базу для прохождения заводских и государственных испытаний. В 2021 году катер включат в состав ВМФ России, после чего он начнет свою службу в корабельном составе Черноморского флота.

Катер "ТЛ-2195" - головной в своем проекте 1388НЗТ и предназначен для поиска, подъема с воды на борт или буксировки использованных практических торпед после учебных пусков, а также при стрельбе на торпедо-пристрелочных станциях. Водоизмещение судна - 489 тонн, длина - 48,9 метра, а ширина - 9 метров. Скорость полного хода - 20 узлов. На борт могут быть подняты восемь 533-миллиметровых торпед.

Экипаж катера состоит из 14 человек. Бытовые условия и запасы продовольствия обеспечивают автономность на 10 суток, что достаточно для участия в учебных мероприятиях в море.