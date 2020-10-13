Крымские поезда начнут курсировать до Перми, Омска и Тюмени

Маршрут курсирующего на полуостров и обратно поезда дальнего следования "Таврия" Симферополь - Екатеринбург будет продлен до Перми, Омска и Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора "Гранд Сервис Экспресс".

- Поезда из Крыма в Пермь и Омск начнут курсировать с середины декабря с периодичностью два раза в неделю. В составы включат купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны-рестораны, - уточнили в железнодорожной компании.

Поезда из Симферополя в Пермь будут отправляться по вторникам и субботам и пойдут через Ростов-На-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. Обратно из Перми поезда будут выходить по вторникам и пятницам. Время в пути составит 75 часов.

Первый состав поезда "Таврия" № 142/141 Симферополь - Пермь отправится 12 декабря в 00:55 по московскому времени с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Пермь 15 декабря в 05:07 московского времени. Из Перми первый поезд уйдет 15 декабря в 14:04 и прибудет в Симферополь 18 декабря в 15:40.

Поезда из Симферополя в Омск будут стартовать по четвергам и воскресеньям по маршруту Ростов-на-Дону - Пенза - Саранск - Казань - Екатеринбург - Тюмень. Обратно - по средам и воскресеньям. Время в пути составит 75 часов.

Первый состав поезда "Таврия" № 76/75 Симферополь - Омск отправится 13 декабря в 01:15 московского времени с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Омск 16 декабря. Из Омска первый поезд отправится 16 декабря в 7:49 московского времени и прибудет в Симферополь 19 декабря.

Поезда "Таврия" уже связывают Симферополь с Екатеринбургом, Кисловодском, Адлером, Ростовом-на-Дону, Москвой, а Севастополь - с Москвой и Санкт-Петербургом. С декабря 2019 года поезда "Таврия" перевезли свыше 900 тысяч пассажиров.