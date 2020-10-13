Планируется установить более 120 урн для раздельного сбора мусора. Сейчас ими уже оборудован дендрарий и рекреационный объект "33 водопада". Воплощением проекта занимаются сочинское отделение Русского географического общества (РГО) и нацпарк.
- Территория "33 водопадов" является одной из самых посещаемых. Она подвергается и наибольшей антропогенной нагрузке, - отметили работники Сочинского национального парка. - Ежедневно сюда приезжают минимум тысяча человек, а в высокий сезон - до трех тысяч.
Кстати, водопадов не 33, а побольше, около 40, точное количество не скажут даже географы. Для посещения доступны примерно 11. Почему примерно? Их количество год от года меняется, строго говоря, часть - это водоскаты и пороги. Природная красота, уникальный животный мир привлекают множеств туристов, а работникам парка приходится убирать за ними мусор два-три раза в день - влажные салфетки и пластик, бутылки, стаканы.
Как уточнил "РГ" лесничий Головинского участкового лесничества Сочинского нацпарка Мурат Кобж, в июле здесь собрали 78 мешков мусора, а в августе - 70. Раньше тут стояло всего 11 мусорных ведер, часто отходы бросали мимо. Сейчас установлено 30 урн для пластика и смешанного мусора.
- Такого количества должно хватить на этих маршрутах, - объяснила руководитель секции экологии сочинского отделения РГО и проекта "Чистые горы Сочинского нацпарка" Юлия Набережная. - Возможно, позже установят урны для стекла и бумаги. Пока реализована программа минимум. А вообще в Сочи проживают примерно 500 жителей, которые дома сортируют отходы и даже организуют вермифермы: заводят для переработки мусора в компост специальных калифорнийских червей.
Как известно, мусор - это вторсырье. Из большей части того, что попадает на свалку, можно произвести полезные вещи. Например, из переработанных пластиковых бутылок - одежду.
- Пластиковые бутылки подходят для этого идеально, - продолжила Юлия Набережная. - С них только нужно снять этикетку и крышку, которая перерабатывается отдельно. Во многих городах России, в том числе и в Сочи, действует федеральный благотворительный проект "Добрые крышечки". По всей стране их количество измеряется тоннами. А ведь из них можно делать, к примеру, инвалидные коляски и многое другое. Пластиковые тарелки и стаканы у нас не перерабатывают. В Краснодарском крае нет соответствующего производства. Поэтому они идут в смешанные отходы. Металл утилизируем туда же.
Хотя возле некоторых домов в Сочи для металлического мусора уже установлены специальные контейнеры, как и для пластикового, который потом отправляется на переработку.
- В городе есть передвижной музей вторсырья, где можно увидеть перерождение пластиковой бутылки по фракциям, - заключила Юлия Набережная. - Сначала она была нефтью - мы показываем ампулу с вязкой субстанцией. После использования бутылки ее утилизируют, механически сортируют и разрывают на кусочки. Потом прессуют в брикеты и превращают в гранулы, в крошку. А из нее уже производят разные вещи. Например, у меня есть шейный платок, сделанный из двух переработанных пластиковых бутылок.
По словам Юлии Набережной, людям несложно собирать вторсырье, сложно потом сдать его из-за нехватки постоянных пунктов приема. В рамках общероссийского движения "Раздельный сбор" жители Сочи объединились и организовали экотакси. Тот, кто едет сдавать вторсырье, по дороге может захватить и чужой утиль.
Первый проект подобного типа, "Чистые горы Кавказского заповедника", был реализован в прошлом году. Тогда урны для раздельного сбора мусора появились, в частности, в вольерном комплексе кордона "Лаура". В Сочи активно стали пользоваться урнами для раздельного сбора мусора с прошлого года. В этом году в отелях города впервые в России внедрили систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, установили специальные антибактериальные контейнеры для масок и перчаток. А во время проведения гран-при России "Формулы-1" Олимпийский парк оборудовали автоматами для сдачи пластиковых бутылок из-под воды в обмен на автографы звезд автоспорта.
Сейчас в России накопилось более 30 миллиардов тонн отходов, произведенных людьми и предприятиями. Около 95 процентов мусора попадает на свалки и полигоны. Официальных свалок зарегистрировано чуть более четырех тысяч, а неофициальных гораздо больше.
Сочинский национальный парк образован в 1983 году. Его площадь - более 208 гектаров. Сюда ежегодно приезжают более 200 тысяч туристов со всего мира. В нацпарк входят 16 участковых лесничеств, дендрарий и Центр восстановления леопарда на Кавказе. 94,1 процента территории занято горными лесами. Самая высокая точка парка - пик Сочи - 2980 метров. Самая крупная река - Мзымта протяженностью 89 километров.