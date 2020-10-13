К реализации проекта "Чистые горы Сочинского национального парка" приступили в Краснодарском крае. Программа поддержана президентским грантом на сумму более двух миллионов рублей, еще около миллиона добавил нацпарк.

Планируется установить более 120 урн для раздельного сбора мусора. Сейчас ими уже оборудован дендрарий и рекреационный объект "33 водопада". Воплощением проекта занимаются сочинское отделение Русского географического общества (РГО) и нацпарк.

- Территория "33 водопадов" является одной из самых посещаемых. Она подвергается и наибольшей антропогенной нагрузке, - отметили работники Сочинского национального парка. - Ежедневно сюда приезжают минимум тысяча человек, а в высокий сезон - до трех тысяч.

Кстати, водопадов не 33, а побольше, около 40, точное количество не скажут даже географы. Для посещения доступны примерно 11. Почему примерно? Их количество год от года меняется, строго говоря, часть - это водоскаты и пороги. Природная красота, уникальный животный мир привлекают множеств туристов, а работникам парка приходится убирать за ними мусор два-три раза в день - влажные салфетки и пластик, бутылки, стаканы.

Как уточнил "РГ" лесничий Головинского участкового лесничества Сочинского нацпарка Мурат Кобж, в июле здесь собрали 78 мешков мусора, а в августе - 70. Раньше тут стояло всего 11 мусорных ведер, часто отходы бросали мимо. Сейчас установлено 30 урн для пластика и смешанного мусора.

- Такого количества должно хватить на этих маршрутах, - объяснила руководитель секции экологии сочинского отделения РГО и проекта "Чистые горы Сочинского нацпарка" Юлия Набережная. - Возможно, позже установят урны для стекла и бумаги. Пока реализована программа минимум. А вообще в Сочи проживают примерно 500 жителей, которые дома сортируют отходы и даже организуют вермифермы: заводят для переработки мусора в компост специальных калифорнийских червей.

Программа поддержана президентским грантом на сумму более двух миллионов рублей, еще около миллиона добавил нацпарк

Как известно, мусор - это вторсырье. Из большей части того, что попадает на свалку, можно произвести полезные вещи. Например, из переработанных пластиковых бутылок - одежду.

- Пластиковые бутылки подходят для этого идеально, - продолжила Юлия Набережная. - С них только нужно снять этикетку и крышку, которая перерабатывается отдельно. Во многих городах России, в том числе и в Сочи, действует федеральный благотворительный проект "Добрые крышечки". По всей стране их количество измеряется тоннами. А ведь из них можно делать, к примеру, инвалидные коляски и многое другое. Пластиковые тарелки и стаканы у нас не перерабатывают. В Краснодарском крае нет соответствующего производства. Поэтому они идут в смешанные отходы. Металл утилизируем туда же.

Хотя возле некоторых домов в Сочи для металлического мусора уже установлены специальные контейнеры, как и для пластикового, который потом отправляется на переработку.

- В городе есть передвижной музей вторсырья, где можно увидеть перерождение пластиковой бутылки по фракциям, - заключила Юлия Набережная. - Сначала она была нефтью - мы показываем ампулу с вязкой субстанцией. После использования бутылки ее утилизируют, механически сортируют и разрывают на кусочки. Потом прессуют в брикеты и превращают в гранулы, в крошку. А из нее уже производят разные вещи. Например, у меня есть шейный платок, сделанный из двух переработанных пластиковых бутылок.

По словам Юлии Набережной, людям несложно собирать вторсырье, сложно потом сдать его из-за нехватки постоянных пунктов приема. В рамках общероссийского движения "Раздельный сбор" жители Сочи объединились и организовали экотакси. Тот, кто едет сдавать вторсырье, по дороге может захватить и чужой утиль.

Первый проект подобного типа, "Чистые горы Кавказского заповедника", был реализован в прошлом году. Тогда урны для раздельного сбора мусора появились, в частности, в вольерном комплексе кордона "Лаура". В Сочи активно стали пользоваться урнами для раздельного сбора мусора с прошлого года. В этом году в отелях города впервые в России внедрили систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, установили специальные антибактериальные контейнеры для масок и перчаток. А во время проведения гран-при России "Формулы-1" Олимпийский парк оборудовали автоматами для сдачи пластиковых бутылок из-под воды в обмен на автографы звезд автоспорта.

Масштаб проблемы

Сейчас в России накопилось более 30 миллиардов тонн отходов, произведенных людьми и предприятиями. Около 95 процентов мусора попадает на свалки и полигоны. Официальных свалок зарегистрировано чуть более четырех тысяч, а неофициальных гораздо больше.

Справка "РГ"

Сочинский национальный парк образован в 1983 году. Его площадь - более 208 гектаров. Сюда ежегодно приезжают более 200 тысяч туристов со всего мира. В нацпарк входят 16 участковых лесничеств, дендрарий и Центр восстановления леопарда на Кавказе. 94,1 процента территории занято горными лесами. Самая высокая точка парка - пик Сочи - 2980 метров. Самая крупная река - Мзымта протяженностью 89 километров.