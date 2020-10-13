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13.10.2020 07:10

С ветерком - за деньги

Начались дорожные работы на самом сложном этапе обхода Ростова
Текст: Светлана Пономарева
Российская газета - Экономика Юга России № 230(8284)
В Ростовской области приступили к последнему, пятому этапу строительства автомобильной дороги, которая позволит разгрузить транспортную сеть Ростова-на-Дону и вывести транзитный трафик с существующей трассы М-4 на новый обход. Основной поток машин обойдет не только донскую столицу, но и близлежащий город-спутник Аксай.

Инвестиции в строительство транспортного кольца вокруг Ростова превышают 100 миллиардов рублей. Протяженность обхода Аксая составит 65 километров. Последний участок считается самым сложным. Подрядчик должен проложить 35,5 километра с тремя транспортными развязками, восемью путепроводами и пятью мостами.

Фото: iStock
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В частности, берега Дона соединит мост длиной почти 2 километра. Его возведут в девяти километрах от нынешнего Аксайского моста на М-4 "Дон". Особенностью нового этапа станет колоссальный объем земляных работ. Участок будет проложен в сложных гидрогеологических условиях и насыщен инженерными сооружениями. Часть обхода Аксая пройдет в пойме трех рек: Дона, Аксая и Черкасской. Придется устроить насыпь земляного полотна со средней высотой до 7-8 метров, а на отдельных участках - до 18 метров. Строителям предстоит провести полную замену грунта и армирование земляного полотна с прокладкой необходимого стабилизационного слоя на всем протяжении основного хода (19 километров). Сейчас на участке заготавливают материал для отсыпки земляного полотна, сооружают временные подъезды. Строители готовятся к началу работы на мостовых сооружениях.

Трасса должна обойти Аксай и хутор Большой Лог с востока, затем она примкнет к основной автомобильной дороге М-4 "Дон". Долгосрочное инвестиционное соглашение с подрядчиком предполагает, что обход станет платным. Пункт взимания платы оборудуют на 1045-м километре. Зато дальше можно будет ехать со скоростью 130 километров в час. Впрочем, у автомобилистов остается альтернативный вариант: старый участок трассы, пролегающий между Ростовом и Аксаем, останется бесплатным.

В области реализуют не только глобальные дорожные проекты, в порядок приводят и региональные магистрали. Одной из самых проблемных была дорога Азов - Александровка - Староминская. Она обеспечивает межрегиональные связи области с западными районами Краснодарского края и столицей Кубани. Эта часть трассы давно требовала обновления, так как после введения на автодороге М-4 платных участков многие автомобилисты стали выбирать именно такой путь, чтобы доехать до Кубани бесплатно.

Реконструкция ведется сразу на двух участках. Будет расширена и усилена проезжая часть, реконструированы два моста через реки Ея и Мокрая Чумбурка. Автопавильоны, пешеходные переходы и перекрестки будут освещены с помощью солнечных батарей, будут установлены импульсные светофоры. Больше четырех километров откроют этой осенью. Уже проведены археологические раскопки, модернизированы линии связи, завершается укладка верхнего слоя покрытия и укрепление земляного полотна железобетонными плитами. Второй участок протяженностью 14 километров сдадут в октябре 2021 года.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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