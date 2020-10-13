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13.10.2020 06:58

Несколько оттенков серого

Почему в южных городах самые низкие зарплаты
Текст: Леонид Федоров
Российская газета - Экономика Юга России № 230(8284)
Город Шахты Ростовской области признан самым бедным среди 100 крупнейших населенных пунктов страны, а Волгоград - беднейшим среди всех городов-миллионников.

На одну среднюю зарплату шахтинца можно купить только 1,43 стандартного потребительского набора (СПН) россиянина. Такие данные следуют из рейтинга РИА Новости, опубликованного на прошлой неделе. За основу аналитики взяли официальные сведения Росстата за первое полугодие 2020 года. Самыми богатыми стали две столицы России - Москва и Санкт-Петербург, а также "нефтегазовые" северные города и несколько мегаполисов. А вот самыми бедными оказались юг и Северный Кавказ.

Фото: Пресс-центр АвтоВАЗа
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СПН выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, и включает в себя продукты питания, одежду, промтовары, мебель, электротехнику, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги - всего 109 позиций. Исследователей интересовал не столько размер зарплаты, сколько ее относительная стоимость, то есть количество СПН, которое можно приобрести за среднюю зарплату в городе. Ожидаемо выявилась тенденция: в больших городах, как правило, выше уровень жизни.

Но вообще ситуация неоднородная. Например, на московскую зарплату (в среднем более 103 тысяч рублей) можно купить четыре стандартных потребительских набора, в Санкт-Петербурге без малого три, а в Волгограде, самом бедном миллионнике, - только 2,02.

Четыре из пяти городов с высокой зарплатой находятся в северных регионах, где в сложных климатических условиях ведется основная добыча углеводородов (Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск). Прибыльная добыча нефти и газа позволяет компаниям платить своим работникам более высокую зарплату, в том числе компенсацию за суровый климат и удаленность от "цивилизации", говорится в исследовании.

А вот "бедность" южных регионов заявлена не совсем корректно из-за относительно высокой доли теневого сектора экономики и низкой доли компаний, выплачивающих "белую" зарплату. Кроме того, город Шахты хоть и не является шахтерским моногородом (их в Ростовской области официально три: Зверево, Гуково и Донецк), испытывает сложности переходной экономики. В советские годы здесь повсюду работали угольные промыслы, которые обеспечивали высокооплачиваемой и почетной работой почти всех местных жителей. Однако в 1990-е годы большая часть шахт закрылась.

Из того кризиса выбрались далеко не все. Поэтому многие до сих пор вынуждены искать средства для обеспечения своих семей далеко от дома: на вахтах в Москве, на Урале, в Сибири... Областные власти пытаются привлечь в Восточный Донбасс инвестиции, здесь уже появилось несколько территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), где инвесторы могут построить свое производство на весьма льготных условиях. Несколько предприятий уже открыто. Но для сытой жизни этого недостаточно.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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