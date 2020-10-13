"Сакские грязи" из Крыма запатентуют

В Роспатент поступила первая заявка из Крыма на регистрацию географического указания, сообщили в ведомстве. Исключительные права затребованы на обозначение "Сакские грязи". Заявителем выступил производитель косметики с одноименным названием, который изготавливает свою продукцию на основе лечебной грязи Сакского озера.

Как пояснили в Роспатенте, регистрация географических указаний предусмотрена новым федеральным законом, вступившим в силу в июне этого года, и открывает широкие возможности для региональных производителей по продвижению своей продукции на российском рынке.

"В Крыму выпускается немало самобытных товаров, популярных среди гостей и местных жителей. Все они уникальны именно благодаря своему географическому происхождению и соблюдению традиционных технологий производства. Регистрация географических указаний как новый инструмент маркетинга позволит крымским производителям привлечь дополнительные инвестиции в регион", - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Он подчеркнул, что подать заявку на регистрацию географического указания сегодня можно в электронном виде, предусмотрены специальные льготы для субъектов малого предпринимательства.