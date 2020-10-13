Господдержка отечественного сельхозмашиностроения будет усилена в 2021 году. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Ростовскую область. Машиностроители считают эту меру необходимой, потому что конкуренция увеличивается и на внутреннем рынке. У аграриев пользуется популярностью техника не только российских, но и зарубежных производителей, в том числе белорусских. Поможет ли господдержка выстоять отечественному сельхозмашиностроению в конкурентной борьбе, проанализировали корреспонденты "РГ".

Насколько больше денег получат заводы и на что конкретно, пока неясно. Но стоит отметить, что в этом году на программу субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в России предусмотрено 14 миллиардов рублей. Почему без господдержки сейчас не обойтись? Устаревание сельхозтехники, которая работает на полях, идет быстрее, чем закупка новой. В основном это связано с недостатком средств у покупателей. В последние годы ситуация выравнивается, но все равно средний возраст сельхозмашин в стране слишком большой. В результате аграрии несут дополнительные расходы на ремонт и обслуживание, увеличиваются потери при уборке и так далее.

- Один рубль государственных средств, потраченный на поддержку сельхозмашиностроения, дает по цепочке эффекта добавленной стоимости (последовательность процессов создания продукта) несколько рублей. Заводы, обеспеченные заказами, могут быстрее проводить модернизацию и выпускать более совершенные и конкурентоспособные модели техники, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Эта же техника, проданная через дилеров, обеспечивает работой торговые, ремонтные, логистические и транспортные компании. Но главное, повышается эффективность сельхозпроизводства.

Дополнительную поддержку оказывают и власти регионов. В Ростовской области за последние пять лет за счет региональной программы субсидирования покупки сельхозтехники донские аграрии приобрели 717 комбайнов местного производства. Региональная программа будет продолжена и усилена, отметил на встрече с Мишустиным губернатор Василий Голубев.

- Из почти 11 тысяч зерноуборочных комбайнов, имеющихся в хозяйствах региона, около 90 процентов - местного производства. С 2010 года за счет областной программы субсидирования 20 процентов стоимости сельхозтехники аграрии приобрели почти две тысячи зерноуборочных комбайнов, сделанных на нашем заводе. Недавно мы расширили список региональных видов поддержки, включив туда субсидирование для тех, кто покупает тракторы, произведенные на заводе, - говорит Василий Голубев.

Во многом благодаря господдержке на Дону строят тракторный завод стоимостью четыре миллиарда рублей, а также новые мощности по производству опрыскивателей и посевных комплексов, окрасочный комплекс, производство трансмиссий. Выпускать планируют 26 новых моделей и модификаций самоходной техники, прицепное и навесное оборудование.

Пока ростовчане строят новое предприятие, белорусские производители сельхозмашин пытаются закрепить за собой часть рынка. Так, под Астраханью открывается представительство минского тракторного завода. Местные фермеры покупают 70-100 единиц сельхозтехники в год, самая популярная - трактор белорусского производства. По данным областной службы гостехнадзора, их доля в общем парке приобретаемой аграриями техники составила 71 процент. Остальной рынок в основном делят между собой тракторы Волгоградского и Петербургского заводов, японского Komatsu и американского JOHN DEERE.

- Это надежный трактор, стоимость запчастей приемлемая, функционал широкий, - рассказала глава нового животноводческого хозяйства в Камызякском районе Елена Захарова. Белорусский трактор она купила год назад при господдержке. Вместе с пресс-подборщиком и другим навесным оборудованием техника обошлась ей в 3,8 миллиона рублей, 80 процентов из которых составил грант по федеральной программе "Начинающий фермер".

По словам сельхозпроизводителей, проблем с доставкой в Астрахань нет, но прямое представительство позволило бы покупать тракторы дешевле и с использованием большего количества программ, например, лизинговых.

В Агентстве международных связей Астраханской области сообщили, что в связи с востребованностью белорусской техники уже два года обсуждается открытие в регионе торгово-сервисного центра. В 2019 году обеспечение агропромышленного комплекса региона сельхозтехникой и услугами сервисного обслуживания вошло в программу совместных действий Республики Беларусь и Астраханский области. Подготовка к строительству центра уже началась. Ввод в эксплуатацию нового комплекса запланирован в первом квартале 2021 года.

Как подтвердил на заседании рабочей группы по сотрудничеству между Астраханской областью и Белоруссией министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко, тракторы, которые будут реализовываться через этот центр, включат в программу госсубсидирования наравне с российской техникой.

Здесь будет отдел продаж, склад запчастей и сервисный центр. Инженеры и мастера-наладчики пройдут обучение в Минске. Сколько продадут, зависит от емкости рынка и от того, насколько техника окажется конкурентоспособной.

В областной службе гостехнадзора уточнили, что в 2019 году астраханские фермеры купили 104 машины, к октябрю 2020 года парк АПК пополнился еще на 49.

Борьба за потребителя, за свою долю рынка подтолкнет к оптимальным решениям не только конструкторов сельхозтехники, но и тех, кто определяет ценовую политику компаний. Это касается и отечественных, и зарубежных производителей, ведь соревноваться им придется практически на равных. По словам президента ассоциации "Росспецмаш" Константина Бабкина, потенциал у сельского хозяйства в России остается очень большим: "У нас 35 миллионов гектаров выведено из оборота и до сих пор не возвращено. Огромные площади в запустении, их надо возделывать". Похоже, что земли хватит для всех, кто желает ее обрабатывать и поставлять для этого технику. А в выигрыше должны оказаться конечные потребители - фермеры и агропромышленные комплексы.

Как сказал замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, производство сельхозтехники в России за восемь месяцев 2020 года превысило 101 миллиард рублей (больше, чем в 2019 году, на 18,6 процента). Это очень хороший показатель. Доля российской техники на внутреннем рынке достигла 58 процентов. Экспорт с января по август текущего года вырос до 10 миллиардов рублей. Для дальнейшего развития необходимо наращивать локализацию в России высококонкурентоспособного производства современной сельхозтехники и проводить цифровизацию сельского хозяйства.

Тем временем

Минпромторг проработает вопрос создания в РФ производства белорусских тракторов малой и средней мощности с использованием российской компонентной базы, для чего может быть заключен специальный инвестиционный контракт. Такую возможность обсудили на встрече глава российского Минпромторга Денис Мантуров и его коллега из Белоруссии Петр Пархомчик. Также белорусская сторона выступила с предложением увеличить срок лизинга белоруской техники. Сегодня он составляет 48 месяцев. С Росагролизингом договорились о его продлении до 60 месяцев.