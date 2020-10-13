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13.10.2020 11:10
Рубрика: Происшествия

В Ялте у подпольных виноделов изъяли 4,5 тонны суррогата

Текст: Алексей Вакуленко

Трое жителей Ялты стали фигурантами уголовного дела из-за организации подпольного бизнеса, связанного с изготовлением и продажей суррогатного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Крыму
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Ялтинцев подозревают в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору. Следователи установили, что двое мужчин и женщина приблизительно с начала 2019 года изготавливали поддельные напитки под видом чачи и вина и разливали их в тару прямо в квартирах. Склад готовой продукции находился в помещении, которое злоумышленники арендовали на центральном рынке Ялты. Подпольные точки сбыта создали на Южном берегу Крыма - 15 в Ялте и одну в Алуште.

При обыске силовики из региональных управлений МВД, ФСБ и СК при силовой поддержке бойцов ОМОНа "Беркут" изъяли у "виноделов" всего 4,5 тонны спиртного, в том числе около 2,5 тонн готовых напитков, оформленных под легальные бренды, а также две тонны спирта. Также в числе изъятых вещдоков - реагенты, красители, ароматизаторы и тара.

Подозреваемые признали свою вину. Следствие готовится предъявить им обвинение по вышеуказанной статье УК. Сейчас оперативники допрашивают восемь реализаторов продукции.

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