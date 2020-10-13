В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 43 жильца

В столице Кубани сегодня утром вспыхнул пожар в многоквартирном доме, расположенном в Комсомольском микрорайоне на улице Тюляева, 20. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило дежурному диспетчеру в 07.53 утра. Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что огонь охватил квартиру на первом этаже девятиэтажного жилого дома, из-за этого возникло сильное задымление.

- В 08.30 пожарные потушили огонь, спасено 15 человек и 43 человека эвакуировано. Всего на место привлекли 9 единиц спецтехники, - уточнили в ведомстве.

В соцсетях очевидцы выложили видео с места возгорания, рассказав, что пожар вспыхнул в стоматологическом кабинете. На кадрах видно, как стены дома окутаны черным густым дымом.