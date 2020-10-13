В Краснодаре мужчина устроил стрельбу из-за чужого авто

В столице Кубани полиция направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил стрельбу из-за припаркованного возле его дома чужого автомобиля. Краснодарец обвиняется в преступлении, предусмотренного частью статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Об этом сообщили в УМВД России по городу.

По данным правоохранителей, в полицию обратились двое мужчин - 37-летний уроженец Омска и 27-летний житель Адлера. Они пояснили, что приехали в гости к знакомому в переулок Кубанонабережный и припарковали свою машину возле соседского дома. Приехавший хозяин возмутился перекрытием заезда в его двор. Вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой последний выстрелил в воздух из ружья.

- В полицейском участке ранее не судимый 37-летний житель стал отрицать свою вину, объяснив свои действия самообороной, - прокомментировали в УМВД по Краснодару. - При обыске по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили полуавтоматическое охотничье ружье "Сайга-20" и патроны к нему, а также разрешительные документы на оружие.

Сейчас нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.