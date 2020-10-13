Новости

Около 12,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса 20:33
В Петербурге арестован школьник, пытавшийся зарезать свою мать 20:21
Минпросвещения разработает новый порядок проведения Всероссийской олимпиады 20:17
В Нижегородской области после стрельбы возбуждено дело о халатности 20:15
В Ленобласти обжаловали домашний арест обвиняемому в госизмене ученому 20:00
В Краснодаре мужчина устроил стрельбу из-за чужого авто 20:00
В Японии кабинки колеса обозрения сделают офисами 19:51
Экс-глава Дагестана Васильев стал врио замсекретаря генсовета "Единой России" 19:26
Погибших в Грозном спецназовцев представят к государственным наградам 18:41
МВФ улучшил прогноз по российской экономике 18:41
"Сакские грязи" из Крыма запатентуют 18:40
Бюджет Приангарья потерял 40 млн рублей из-за фальсифицированных масок 18:38
В испытании вакцины "Спутник V" примут участие 110 человек старше 60 лет 18:29
Польские водолазы обезвредят оставшуюся с войны гигантскую бомбу 18:00
На улицах Петербурга появились изображения исчезающих диких животных 17:59
Расходы на расселение аварийных домов могут сократить на 10% 17:54
В России зарегистрируют новую тест-систему на коронавирус 17:46
Посольство РФ в Болгарии отреагировало на осквернение памятника Советской армии 17:42
В Киргизии избран новый спикер парламента 17:42
Медведев: Россияне не должны получать доход ниже прожиточного минимума 17:40
Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни 17:27
Крашенинников рассказал о новом проекте о Госсовете 17:24
В Томске создали уникальные сплавы для космоса и Арктики 17:10
Эксперт Минздрава: Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя 16:59
Нижегородские ученые создадут "память" нового поколения 16:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 20:00
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре мужчина устроил стрельбу из-за чужого авто

Текст: Анна Юркова (Краснодар)

В столице Кубани полиция направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который устроил стрельбу из-за припаркованного возле его дома чужого автомобиля. Краснодарец обвиняется в преступлении, предусмотренного частью статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Об этом сообщили в УМВД России по городу.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
Водителя, выведшего автобус из-под обстрела на Бору, премируют

По данным правоохранителей, в полицию обратились двое мужчин - 37-летний уроженец Омска и 27-летний житель Адлера. Они пояснили, что приехали в гости к знакомому в переулок Кубанонабережный и припарковали свою машину возле соседского дома. Приехавший хозяин возмутился перекрытием заезда в его двор. Вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой последний выстрелил в воздух из ружья.

- В полицейском участке ранее не судимый 37-летний житель стал отрицать свою вину, объяснив свои действия самообороной, - прокомментировали в УМВД по Краснодару. - При обыске по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили полуавтоматическое охотничье ружье "Сайга-20" и патроны к нему, а также разрешительные документы на оружие.

Сейчас нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева для "РГ". Главное
Госдума приняла в I чтении поправки к закону о Конституционном суде
Путин отметил высокий показатель гражданской идентичности в стране
Медведев: Россия будет отстаивать свои позиции в Арктике
Попова: Нет необходимости в новых ограничениях для школ и экономики
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Полицейским дали максимальные сроки за фабрикацию преступления