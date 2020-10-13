В Краснодаре при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

В столице Кубани сотрудники следственного отдела по Карасунскому округу организовали доследственную проверку по сообщению о пожаре в одной из квартир жилого дома, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По предварительным данным, сегодня утром произошло возгорание в девятиэтажном доме, расположенном в Комсомольском микрорайоне на улице Тюляева, 20. Соседи, почувствовав запах гари, вызвали пожарных. Прибывшие к месту вызова в 07.57 первые силы МЧС установили, что огонь охватил квартиру на первом этаже, из-за этого возникло сильное задымление. В 08.30 пожар был потушен на площади 20 квадратных метров, спасено 15 человек и 43 человека эвакуировано.

- После ликвидации огня в одной из комнат было обнаружено тело местного жителя, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Сейчас на месте продолжает работать следователь, который выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. В ходе поверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.