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13.10.2020 16:37
Рубрика: Происшествия

В Крыму военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым в одной из воинских частей военнослужащий-контрактник погиб из-за нарушения сослуживцем требований безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Под Владимиром солдат застрелил сослуживца

По предварительным данным, один из военных-контрактников грубо нарушил правила безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого военнослужащего. В результате он погиб от полученного ранения.

- Командование Черноморского флота совместно с правоохранительными органами начали проверку по факту гибели военнослужащего от огнестрельного ранения, - уточнили в пресс-службе ЮФО. - Причины произошедшего устанавливаются.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

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