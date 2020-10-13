В Крыму военнослужащий погиб от случайного выстрела сослуживца

В Республике Крым в одной из воинских частей военнослужащий-контрактник погиб из-за нарушения сослуживцем требований безопасности. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По предварительным данным, один из военных-контрактников грубо нарушил правила безопасности и произвел выстрел из штатного оружия, ранив находившегося рядом другого военнослужащего. В результате он погиб от полученного ранения.

- Командование Черноморского флота совместно с правоохранительными органами начали проверку по факту гибели военнослужащего от огнестрельного ранения, - уточнили в пресс-службе ЮФО. - Причины произошедшего устанавливаются.