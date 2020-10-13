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13.10.2020 14:04
Рубрика: Общество

В Ростове из-за коронавируса закроют клубы и дискотеки

Текст: Руслан Мельников (Ростов-на-Дону)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростове-на-Дону с 14 октября вводятся дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
В Волгоградской области введены новые ограничения по коронавирусу

В частности, в городской администрации сообщили о временном закрытии ночных клубов и дискотек, а предприятия общепита смогут работать только до 22:00. Кроме того запрещается курение кальянов в общественных местах.

Также запрет налагается на проведение городских и районных соревнований и приостанавливаются культурно-массовые мероприятия. А движение общественного транспорта будет скорректировано таким образом, чтобы избежать скоплений пассажиров. При этом созданные во всех районах города мониторинговые группы будут контролировать соблюдение масочного режима.

Ростовским работодателям рекомендуется перевести часть сотрудников и работников в возрасте от 65 лет и старше на дистанционный режим.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Пандемия коронавируса COVID-19

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