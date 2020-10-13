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13.10.2020 06:44

Ябби Красный Коготь

На Дону начали выращивать австралийских раков
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 230(8284)
В Ростовской области появилась первая ферма, на которой в промышленных масштабах разводят крупных красноклешневых австралийских раков, известных также под названием Ябби Красный Коготь.

Этот экзотический деликатес может, с одной стороны, потеснить на рынке традиционных ростовских раков, но с другой - спасти местных членистоногих, так как из-за браконьерского вылова и экологических проблем их становится все меньше.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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Австралийская раковая "экспансия" на Дону началась в Волгодонске. Именно здесь в бассейнах площадью примерно 500 квадратных метров и специально подготовленных прудах специалисты выращивают Ябби. Несмотря на свои австралийские корни, Красный Коготь под присмотром ученых-ихтиологов из Астрахани, с которыми тесно сотрудничают донские раководы, весьма успешно осваивается в новых условиях.

Содержание мяса в заморских членистоногих составляет около 35 процентов от общей массы тела и может быть в два раза больше, чем в обыкновенном речном раке, а по вкусу и структуре оно напоминает мясо лобстеров. Кроме того, Ябби растет довольно быстро, в течение года. Волгодонские раководы упирают и на экологичность продукции.

Однако есть и существенный недостаток: цена. Красный Коготь стоит от 1500 до 2500 рублей за килограмм в зависимости от размера. А самые крупные особи, от 120 граммов и более, продаются уже по 3 000 рублей за килограмм. Для сравнения: обычных раков с доставкой в Ростове можно заказать по цене от 550 рублей за килограмм.

- Австралийский рак - продукт премиум-класса, - признает руководитель раковой фермы Александр Никулов. - Высокая себестоимость объясняется тем, что его выращивают в искусственных условиях. Соответственно, в цену входят налоги, зарплата персонала, электроэнергия, затраты на корм. Мальки, например, живут при 28 градусах, и первый месяц питаются три-четыре раза в сутки натуральным мотылем и геркулесом. Взрослым особям подают зерновой комбикорм с добавлением рыбной муки и рыбьего жира.

Фото: Юрий Яременко
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Волгодонские раководы разработали мобильный гранулятор малого объема, в котором по собственной рецептуре изготавливают комбикорм для членистоногих. Но, чтобы начать этот бизнес и выращивать "австралийца" в промышленных объемах, потребовались крупные инвестиции. Общие капиталовложения только в строительство фермы, оборудование прудов и создание сопутствующего прудового хозяйства и составляют около 20 миллионов рублей.

О быстрой окупаемости думать не приходится. Если в период экономического роста и при успешном старте затраты можно было попробовать отбить за год-два, то теперь, по расчетам волгодонских раководов, потребуется не менее пяти лет. В кризисные времена и это будет неплохо.

В 2020 году специалисты вырастили две тонны австралийских раков, пробную партию. Половину оставили на маточное производство, остальная продукция ушла в рестораны и к частникам. В Волгодонске организовали доставку от двух килограммов, а в Ростове открыли пункт выдачи, куда членистоногих привозят транспортные компании по заказу.

Со сбытом живых раков проблем нет, а в перспективе потенциал фермы оценивается в 45 тонн готовой продукции в год.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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