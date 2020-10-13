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13.10.2020 14:15

В Симферополе "Монолит" продал в "Академии" первые апартаменты по социальной цене

В октябре группа компаний "Монолит" заключила договор на продажу апартаментов в своем комплексе "Академия" студенту Крымского федерального университета им. В.И.Вернадского, который приобрел недвижимость для себя по социальной стоимости. Счастливым обладателем апартаментов стал студент журфака КФУ Данил Васильев.
Фото: Пресс-службы ГК "Монолит" Фото: Пресс-службы ГК "Монолит"
Фото: Пресс-службы ГК "Монолит"

- Я очень рад, что есть такая возможность купить апартаменты в "Академии" по значительно сниженной цене. Теперь буду заниматься планировкой и ремонтом, - делится впечатлениями от заветной покупки Данил.

Возможность приобрести апартаменты по цене значительно ниже рыночной появилась у учащихся университета благодаря меморандуму о сотрудничестве, подписанному год назад между лидирующим застройщиком Крыма - группой компаний "Монолит" - и КФУ им. В.И.Вернадского.

- Мы подписали меморандум о сотрудничестве 15 октября 2019 года - и уже через год стали свидетелями первого значимого события. Уверены, что впереди нас ждет еще много хороших новостей, а наши счастливые студенты еще не раз станут новоселами в "Академии", - рассказала Светлана Хвостенко, заместитель председателя профсоюзной организации обучающихся КФУ им. В.И.Вернадского

Многофункциональный комплекс апартаментов "Академия" - это первый в Крыму проект создания полноценного кампуса со всеми условиями для комфортного проживания, обучения и общения молодежи. Этот уникальный формат для учебы, творчества, активности, отдыха и спорта позволит жить наполненной и яркой жизнью.

Комплекс "Академия" от группы компаний "Монолит" расположен в экологически чистом районе Симферополя между улицей Беспалова и проспектом Вернадского. В нескольких минутах ходьбы: Крымский федеральный университет, парковая зона и озеро. Три корпуса Академии уже сданы в эксплуатацию, завершается благоустройство, а счастливые собственники обустраивают свои апартаменты.

Будучи социально ответственным бизнесом, "Монолит" в числе других благотворительных проектов реализовал и возможность для студентов КФУ с особенными потребностями приобрести апартаменты в комплексе "Академия" по фиксированной социальной стоимости. Все шесть апартаментов расположены в уже построенном корпусе на первом этаже.

- Проекты "Монолита" нацелены на создание действительно комфортных условий для жизни. Этот меморандум - наша социальная ответственность. Сегодня остаются доступными для продажи студентам с особенными потребностями еще пять апартаментов в комплексе "Академия", - рассказала Оксана Афанасьева, директор по персоналу группы компаний "Монолит".

Пресс-релиз предоставлен группой компаний "Монолит"

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