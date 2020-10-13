В Волгограде суд оштрафовал ТЦ из-за неправильно надетой маски

В Волгограде Ворошиловский районный суд привлек к административной ответственности компанию, сотрудник которой неправильно надел маску.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о заместителе гендиректора по безопасности. Сумма штрафа составила 100 000 рублей

Нарушение обнаружили представители городской администрации.

"Заместитель генерального директора по безопасности АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске (средство защиты органов дыхания) не закрывающей органы дыхания (нос)", - уточняет пресс-служба.

Постановление суда пока не вступило в законную силу, и его можно обжаловать в апелляционном порядке.