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13.10.2020 15:50
Рубрика: Происшествия

В Волгограде суд оштрафовал ТЦ из-за неправильно надетой маски

Текст: Руслан Мельников

В Волгограде Ворошиловский районный суд привлек к административной ответственности компанию, сотрудник которой неправильно надел маску.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о заместителе гендиректора по безопасности. Сумма штрафа составила 100 000 рублей

Нарушение обнаружили представители городской администрации.

"Заместитель генерального директора по безопасности АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске (средство защиты органов дыхания) не закрывающей органы дыхания (нос)", - уточняет пресс-служба.

Постановление суда пока не вступило в законную силу, и его можно обжаловать в апелляционном порядке.

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