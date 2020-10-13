Новости

Разработчики из 45 регионов прислали заявки на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 08:22
Власти Бангладеш ввели смертную казнь за изнасилование 07:40
Найденную в шкафу девочку перевели из реанимации в обычную палату 07:40
Подсчитан уровень тревожности россиян из-за коронавируса 07:29
В Дании из-за коронавируса началось массовое уничтожение норок 07:22
В аэропорту Циндао из-за коронавируса отменено свыше 240 рейсов 06:51
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор 06:46
Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хама 06:10
В Гонконге из-за шторма отменили торги на фондовой бирже 06:05
Вертолет МЧС эвакуировал в Хабаровск женщину с младенцем 06:00
Школьник из Приморья изобрел прибор, определяющий состояние маски 05:42
Объяснен запрет на алкоголь на борту МКС 05:28
Врач подсказала способ правильно заедать стресс 04:59
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 04:56
В Приморье от COVID-19 привили первых врачей из "красной зоны" 04:42
Эксперты рассказали о новых привычках россиян в условиях COVID-19 04:10
В Приморье увеличат число коек для больных COVID-19 03:56
Ноябрь в европейской части России будет теплее обычного 03:30
Панама возобновила прерванное в марте международное авиасообщение 03:11
В Нидерландах умер первый повторно заразившийся коронавирусом человек 02:35
Врач обнародовал результаты последних тестов Трампа на коронавирус 02:28
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России 01:27
СМИ: Бабушка нижегородского стрелка успешно прооперирована 01:17
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом 00:58
Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19 00:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 07:03

Доплыли не все

В Волгоградской области количество субъектов МСП сократилось на пять тысяч
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 230(8284)
После нескольких месяцев существования в условиях "коронакризиса" стало понятно, что бизнес понес потери. Если в январе в Волгоградской области было зарегистрировано 77,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, то, по данным на 10 августа, таковых осталось 72,3 тысячи.

- Мы оцениваем эти потери как умеренные. Не все смогли пережить изменения, связанные с пандемией. Но бизнес - это всегда риск, - говорит заместитель председателя комитета экономической политики и развития региона Евгений Усков. - К наиболее пострадавшим отраслям по ОКВЭДу относятся 26 тысяч субъектов МСП, то есть каждый третий. Мы разработали два пакета мер поддержки: налоговых, финансовых, административных и прочих. Общая финансовая помощь составила более пяти миллиардов рублей.

Фото: Александр Корольков
Борис Титов рассказал, как бизнесу пережить коронакризис

По его словам, определение способов поддержки не завершено, работа в этом направлении продолжается. Созданная группа за полгода провела 50 совещаний. Ведь любой принимаемый нормативный акт требует экономического обоснования. Главные усилия направлены как раз на сохранение занятости в сегменте МСП. Кстати, среди действовавших мер был мораторий на банкротство. Однако в начале октября его отменили. Евгений Усков подтвердил корреспонденту "РГ", что возвращение временного запрета на банкротство вполне реально, так как кривая заболеваемости вновь пошла вверх. Во всяком случае, этот вопрос будут обсуждать.

Динамика обращений за поддержкой показывает, что большинство желающих уже смогли ею воспользоваться. Интерес затухает. Напомним, что государство предложило помощь не только бизнесменам, но и физическим лицам. Большим спросом пользовалась отсрочка кредитных платежей.

- 37800 волгоградцев обратились в банки по поводу своих кредитов, за последний месяц прирост составил семь процентов. Из общего числа пять тысяч человек пытались получить кредитные каникулы. Интерес сохранялся с марта по конец июня. 64 процента заявок одобрено. Сумма реструктурированной задолженности - почти восемь миллиардов рублей, - отметил управляющий волгоградским отделением Южного ГУ Банка России Михаил Белов.

Отказывают, как правило, в тех случаях, когда превышен денежный лимит или нет подтверждения, что прекратились доходы. Около 300 заявлений аннулировали, так как граждане, которые должны были принести необходимые документы, перестали выходить на связь.

Сумма кредитов, выданных населению, составляет 241 миллиард рублей, так что реструктуризовали лишь чуть более трех процентов.

Было одобрено 76 процентов заявок на поддержку бизнеса. Наиболее востребованным стало кредитование. Деньги по льготной ставке два процента получили 5,4 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. Банки дали согласие 760 предпринимателям на выдачу ссуды для рассчета с персоналом. В сумме это 1,2 миллиарда рублей. В целом же в Волгоградской области уровень одобрения заявок выше среднероссийского.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
Глава РАН назвал способный остановить COVID-19 фактор
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России