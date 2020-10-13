После нескольких месяцев существования в условиях "коронакризиса" стало понятно, что бизнес понес потери. Если в январе в Волгоградской области было зарегистрировано 77,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, то, по данным на 10 августа, таковых осталось 72,3 тысячи.

- Мы оцениваем эти потери как умеренные. Не все смогли пережить изменения, связанные с пандемией. Но бизнес - это всегда риск, - говорит заместитель председателя комитета экономической политики и развития региона Евгений Усков. - К наиболее пострадавшим отраслям по ОКВЭДу относятся 26 тысяч субъектов МСП, то есть каждый третий. Мы разработали два пакета мер поддержки: налоговых, финансовых, административных и прочих. Общая финансовая помощь составила более пяти миллиардов рублей.

По его словам, определение способов поддержки не завершено, работа в этом направлении продолжается. Созданная группа за полгода провела 50 совещаний. Ведь любой принимаемый нормативный акт требует экономического обоснования. Главные усилия направлены как раз на сохранение занятости в сегменте МСП. Кстати, среди действовавших мер был мораторий на банкротство. Однако в начале октября его отменили. Евгений Усков подтвердил корреспонденту "РГ", что возвращение временного запрета на банкротство вполне реально, так как кривая заболеваемости вновь пошла вверх. Во всяком случае, этот вопрос будут обсуждать.

Динамика обращений за поддержкой показывает, что большинство желающих уже смогли ею воспользоваться. Интерес затухает. Напомним, что государство предложило помощь не только бизнесменам, но и физическим лицам. Большим спросом пользовалась отсрочка кредитных платежей.

- 37800 волгоградцев обратились в банки по поводу своих кредитов, за последний месяц прирост составил семь процентов. Из общего числа пять тысяч человек пытались получить кредитные каникулы. Интерес сохранялся с марта по конец июня. 64 процента заявок одобрено. Сумма реструктурированной задолженности - почти восемь миллиардов рублей, - отметил управляющий волгоградским отделением Южного ГУ Банка России Михаил Белов.

Отказывают, как правило, в тех случаях, когда превышен денежный лимит или нет подтверждения, что прекратились доходы. Около 300 заявлений аннулировали, так как граждане, которые должны были принести необходимые документы, перестали выходить на связь.

Сумма кредитов, выданных населению, составляет 241 миллиард рублей, так что реструктуризовали лишь чуть более трех процентов.

Было одобрено 76 процентов заявок на поддержку бизнеса. Наиболее востребованным стало кредитование. Деньги по льготной ставке два процента получили 5,4 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. Банки дали согласие 760 предпринимателям на выдачу ссуды для рассчета с персоналом. В сумме это 1,2 миллиарда рублей. В целом же в Волгоградской области уровень одобрения заявок выше среднероссийского.