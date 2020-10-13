Новости

В аэропорту Циндао из-за коронавируса отменено свыше 240 рейсов 06:51
Президент РАН назвал способный остановить пандемию COVID-19 фактор 06:46
Российские военные привезли гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хама 06:10
В Гонконге из-за шторма отменили торги на фондовой бирже 06:05
Вертолет МЧС эвакуировал в Хабаровск маму с младенцем 06:00
Объяснен запрет на алкоголь на борту МКС 05:28
Врач подсказала способ правильно заедать стресс 04:59
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 04:56
В Приморье от COVID-19 привили первых врачей из "красной зоны" 04:42
Эксперты рассказали о новых привычках россиян в условиях COVID-19 04:10
В Приморье увеличат число коек для больных COVID-19 03:56
Ноябрь в европейской части России будет теплее обычного 03:30
Панама возобновила прерванное в марте международное авиасообщение 03:11
В Нидерландах умер первый повторно заразившийся коронавирусом человек 02:35
Врач обнародовал результаты последних тестов Трампа на коронавирус 02:28
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России 01:27
СМИ: Бабушка нижегородского стрелка успешно прооперирована 01:17
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом 00:58
Глава ВОЗ раскритиковал идею "коллективного иммунитета" от COVID-19 00:11
ТЦ "Охотный ряд" могут закрыть на 90 дней за нарушения антиковидных мер 00:05
В Госдуме предложили преподавать в школе историю отечественного спорта 00:00
Facebook запретил контент с отрицанием Холокоста 12.10.2020
"Динамо" без перенесшего операцию Владимира Крикунова обыграло СКА 12.10.2020
На Украине завели очередное дело против Порошенко 12.10.2020
В России появится система защиты от новых инфекций 12.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Как выбрать нужную для поступления олимпиаду. Пять подсказок школьникам
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
Послушайте голос Левитана из 1941-го: "Мы победим грипп!"
13.10.2020 06:50

Маршрут перестроен

Трамваи и троллейбусы будут ремонтировать быстрее
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 230(8284)
В программу повышения производительности труда вступило 31 крупное предприятие Волгоградской области. Дошла очередь и до муниципальной транспортной компании. Пилотной площадкой стал участок, где ремонтируют трамваи и троллейбусы.

- Это дополнительный стимул повысить качество работы, получить большую доходность, потратив меньше ресурсов. Мы предоставляем широкую поддержку таким организациям: финансовую, налоговую, образовательную, помощь в выводе продукции на экспорт, - отметила замгубернатора региона Анна Писемская.

Участвовать в программе могут предприятия с годовым оборотом от 400 миллионов рублей. К 2024 году планируется вовлечь в процесс 91 компанию.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
На какой общественный транспорт россияне стали больше тратить в пандемию

Начальство, конечно, хочет прибыли. Пассажиров же интересует, чтобы транспорт ходил исправно и не ломался на маршруте.

- Мы надеемся, что люди оценят улучшения в салонах подвижного состава, - полагает заместитель генерального директора предприятия Константин Шостак. - Качество ремонта не снизится, но делать его будут быстрее.

Работники ремонтного завода относятся к грядущим новшествам пока настороженно. Но эксперты Федерального центра компетенций заверяют, что дополнительные обязанности на плечи персонала не лягут. Просто снизится время простоя, не будет лишних перемещений. А полученные навыки бережливого производства повысят профессиональную ценность каждого обученного работника.

- В Самарской области на подготовку одного автобуса к техосмотру зимой тратили шесть часов. Теперь - два с половиной. На днище налипает снег и лед. Раньше ждали, пока все это оттает. А нужно было всего-то поставить тепловые пушки, чтобы быстрее передать транспортное средство на техобслуживание. И это оборудование уже было в наличии, - привел пример руководитель проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Волгоградской области.

Результаты работы на предприятии увидят еще до конца года. В первые три месяца специалисты будут детально разбирать все процессы, просчитывая время, которое уходит на каждую процедуру. Они выявят потери и ресурсы для их сокращения.

Между тем

Внедряют систему бережливого производства и в сельском хозяйстве. Например, на молочном комплексе в Калачевском районе все процессы привели в порядок. Оператор машинного доения за 20 секунд успевает сделать то, что прежде занимало у нее минуту.

- Мы уже видим экономический эффект. Конечно, в молочном животноводстве он не так заметен, как, скажем, в промышленности. У нас производственный процесс растянут на два года, - поясняет замдиректора сельхозпредприятия Вера Пузанкова. - Но вот в доильном зале производительность труда уже увеличилась на десять процентов. В?нашей отрасли нововведения появляются нечасто. Эффект превзошел все ожидания. И порядок на рабочих местах, и каждый сотрудник, от доярки до скотника, вовлечен в общее дело.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Интервью Павла Крашенинникова "Российской газете". Главное
В России появится система защиты от новых инфекций
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19
Минфин не рассматривает введение налога на бездетность
Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России