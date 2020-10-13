В программу повышения производительности труда вступило 31 крупное предприятие Волгоградской области. Дошла очередь и до муниципальной транспортной компании. Пилотной площадкой стал участок, где ремонтируют трамваи и троллейбусы.

- Это дополнительный стимул повысить качество работы, получить большую доходность, потратив меньше ресурсов. Мы предоставляем широкую поддержку таким организациям: финансовую, налоговую, образовательную, помощь в выводе продукции на экспорт, - отметила замгубернатора региона Анна Писемская.

Участвовать в программе могут предприятия с годовым оборотом от 400 миллионов рублей. К 2024 году планируется вовлечь в процесс 91 компанию.

Начальство, конечно, хочет прибыли. Пассажиров же интересует, чтобы транспорт ходил исправно и не ломался на маршруте.

- Мы надеемся, что люди оценят улучшения в салонах подвижного состава, - полагает заместитель генерального директора предприятия Константин Шостак. - Качество ремонта не снизится, но делать его будут быстрее.

Работники ремонтного завода относятся к грядущим новшествам пока настороженно. Но эксперты Федерального центра компетенций заверяют, что дополнительные обязанности на плечи персонала не лягут. Просто снизится время простоя, не будет лишних перемещений. А полученные навыки бережливого производства повысят профессиональную ценность каждого обученного работника.

- В Самарской области на подготовку одного автобуса к техосмотру зимой тратили шесть часов. Теперь - два с половиной. На днище налипает снег и лед. Раньше ждали, пока все это оттает. А нужно было всего-то поставить тепловые пушки, чтобы быстрее передать транспортное средство на техобслуживание. И это оборудование уже было в наличии, - привел пример руководитель проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Волгоградской области.

Результаты работы на предприятии увидят еще до конца года. В первые три месяца специалисты будут детально разбирать все процессы, просчитывая время, которое уходит на каждую процедуру. Они выявят потери и ресурсы для их сокращения.

Между тем

Внедряют систему бережливого производства и в сельском хозяйстве. Например, на молочном комплексе в Калачевском районе все процессы привели в порядок. Оператор машинного доения за 20 секунд успевает сделать то, что прежде занимало у нее минуту.

- Мы уже видим экономический эффект. Конечно, в молочном животноводстве он не так заметен, как, скажем, в промышленности. У нас производственный процесс растянут на два года, - поясняет замдиректора сельхозпредприятия Вера Пузанкова. - Но вот в доильном зале производительность труда уже увеличилась на десять процентов. В?нашей отрасли нововведения появляются нечасто. Эффект превзошел все ожидания. И порядок на рабочих местах, и каждый сотрудник, от доярки до скотника, вовлечен в общее дело.