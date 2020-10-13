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13.10.2020 17:31
Рубрика: Общество

"Нить добра" объединяет

Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 232(8286)
Около тридцати женщин бесплатно обучаются швейному делу в мастерской "Нить добра" в Кургане. Проект, победивший в конкурсе Фонда президентских грантов, призван помочь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Начинающие мастерицы учатся шить на ручных машинках. Фото: Валентина Пичурина/РГ Начинающие мастерицы учатся шить на ручных машинках. Фото: Валентина Пичурина/РГ
Начинающие мастерицы учатся шить на ручных машинках. Фото: Валентина Пичурина/РГ

Мастерская, открытая при православном приходе храма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери, началась с центра гуманитарной помощи "Милосердие". Несколько лет назад в центре появился склад вещей, бывших в употреблении, которые приносили жители. Одежду, обувь, предметы быта сестры милосердия передавали нуждающимся.

- В какой-то момент мы поняли, что, просто раздавая вещи и продукты, мы развиваем иждивенчество, - рассказывает руководитель православной службы "Милосердие" Наталья Ульянова. - Так возникла идея научить наших подопечных какому-нибудь ремеслу. Поскольку чаще всего к нам обращаются мамы, мы начали со швейного дела. Потом покажем им, как продвигать свои товары, например, в соцсетях.

Одна девочка так преуспела в шитье, что стала лучшей на уроках технологии

В мастерской около десяти швейных машин разных видов и годов выпуска. Новые, электрические, купили на деньги гранта. На одной из машин практикуется Елена Пономарева. Она работала в детсаду, сейчас в декретном отпуске.

- Не все пока получается, - признается Лена. - Но, думаю, со временем научусь. У меня трое детей, им постоянно нужно что-то подшить, заштопать.

Фото: Татьяна Андреева / РГ
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Людмила Рязанцева раньше вела кружок "Мягкая игрушка" в Доме детского творчества. Сейчас на пенсии.

- У меня, конечно, навыки есть, но мы шили в кружке вручную, а тут совсем другое дело, - улыбается Людмила. - Недавно сшили с девочками крестильные рубашки.

По словам мастера Ирины Клебан, такое часто встречается. Одна ученица, например, делает одежду для кукол, владеет лоскутным шитьем, а простую юбку не осилит. Некоторые последний раз садились за машинку в школе.

Ирина Клебан по профессии инженер-технолог швейного производства. Занятия проводит за символическое вознаграждение после работы и в выходные. Может объяснить, какие бывают строчки, ткань, почему получаются кривые швы. А на вопрос, зачем ей дополнительная нагрузка, сразу не смогла ответить:

- Даже не задумывалась. Попросили помочь, я согласилась.

На складе, куда сдают вещи, трудятся два молодых воспитателя - Ирина Сусоева и Анастасия Кондратьева. Их задача - не просто принять одежду, а правильно ее разложить и развесить, показать посетителям.

Фото: Анна Скудаева
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- В центр я пришла, когда ребенок был маленький, - говорит Ирина. - Денег ни на что не хватало. Мне помогли не только вещами, но и продуктами. После декрета вышла на работу, малыша устроила в детсад, но дорогу в центр не забыла, помогаю уже как доброволец в свободное время.

"Нить добра" - еще и семейный проект, уверена администратор мастерской Ольга Шадрина. Некоторые мамы приходят с дочками. Одна девочка так преуспела в шитье, что стала лучшей на уроках технологии. Может, в будущем из нее получится классный модельер.

А вскоре в мастерской начнутся занятия по скорняжному делу. Их будет вести Ольга Шадрина. Она не только администратор, но и сестра милосердия, 25 лет проработала учителем. Получила православное образование, окончила курсы скорняков. Ольга научит шить варежки и тапочки из старых цигейковых шуб. Скоро зима - пора утепляться.

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