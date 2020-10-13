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13.10.2020 11:04
Рубрика: Происшествия

Мошенники от имени челябинского губернатора попросили деньги на сирот

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинской области вновь активизировались мошенники, которые действуют от имени правительства и губернатора региона. Они направляют на предприятия письма с просьбой оплатить ремонт в квартирах детей-сирот, сообщила во вторник на своей странице в Instagram первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

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"На территории региона вновь активизировались мошенники. От лица правительства Челябинской области они рассылают письма с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив или программ. После получения письма обзванивают адресатов. Ссылаются на меня. Уже известны случаи, что люди откликались и переводили средства на счета недобросовестных граждан, - сообщила Гехт. - Это фальшивка! Все программы финансируются из федерального и областного бюджетов!"

Вице-губернатор призывает руководство предприятий и фирм проверять всю корреспонденцию, здраво ее оценивать, и не попадаться на уловки мошенников, которые пользуясь сложной ситуаций в регионе в связи с эпидемией вновь начали свой промысел. Прежде всего следует обращать на электронный адрес, с которого было отправлено письмо, отметила чиновница.

Стоит отметить, что год назад предприниматели уже получали подобные подметные письма от имени правительства. Тогда в ситуацию вмешались правоохранительные органы. Сегодня аферисты ссылаются острый дефицит регионального и муниципальных бюджетов и просят оплатить дополнительные мероприятия по социальным программам.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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