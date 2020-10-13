На Урале магазин проверили после жалоб покупателя на "одну маску на всех"

Управление Роспотребнадзора проверило соблюдение антиковидного законодательства в одном из продуктовых магазинов в Нижнем Тагиле. Поводом для рейда послужила жалоба покупателя в сосетях.

Подписчик паблика в "Вконтакте" написал, что забыл маску когда пришел в магазин, и на кассе ему ее дали и попросили надеть, а после совершения покупки - вернуть обратно кассиру. "Это у меня вызвало удивление. Закрались смутные сомнения, это что же... получается, что маска то одна на всех покупателей", - недоумевал анонимный пользователь.

Нижнетагильский территориальный отдел Роспотребнадзора провел эпидемиологическое расследование: данный факт не был установлен.

"При этом, - сообщила "РГ" Наталия Лукьянцева, пресс-секретарь регионального ведомства, - в магазине выявили другие нарушения: для дезинфекции использовалось просроченное средство, не было пятидневного запаса масок для сотрудников, журнал термометрии велся не в полном объеме, отсутствовал прибор для обеззараживания воздуха".

По результатам инспекции в отношении юридического лица будет составлен протокол.

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