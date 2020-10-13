Пожилая жительница Екатеринбурга отдала полмиллиона лжесотруднице ПФР

В Екатеринбурге пожилая женщина отдала липовой работнице Пенсионного фонда более 500 тысяч рублей. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ - "мошенничество", - передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Как рассказала пришедшая в полицию пенсионерка, днем 12 октября к ней постучала какая-то женщина, примерно сорока лет на вид. Она заявила, что представляет ПФР и ей нужно помочь пострадавшей обменять деньги старого образца на новые.

"Пенсионерка пустила лжесотрудника ПФР в квартиру. После этого хозяйка жилища отдала неизвестной накопления в размере 530 тысяч рублей, после чего гостья ушла", - рассказали в МВД.

Расставшаяся с деньгами горожанка обратилась за помощью к правоохранителям. Следственно-оперативная группа побывала в квартире потерпевшей, с ее слов составили фоторобот злоумышленницы - теперь ее разыскивают.