Тюменцам рассказали о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19

Тюменский губернатор Александр Моор в своем видеообращении к жителям региона детально рассказал о мерах, принимаемых властями в период осеннего распространения коронавирусной инфекции.

В целом в Тюменской области для лечения больных с COVID-19 в 12 моногоспиталях развернуты более двух тысяч коек. Сейчас они загружены уже на 87 процентов, поэтому заблаговременно, в течение двух недель, будет подготовлена еще одна тысяча мест. Таким образом мощность госпиталей вырастет сразу наполовину, отметил губернатор. Экстренно закупаются дополнительное медоборудование, лекарства.

По поручению Александра Моора также приобретаются для поликлиник Тюмени три компьютерных томографа. Жителям старше 65 лет и людям всех возрастов, страдающим хроническими заболеваниями, на средства областного бюджета (для чего в нем зарезервировано полмиллиарда рублей) сформируют бесплатные наборы лекарственных средств для лечения инфекции на ранних ее стадиях. Средняя стоимость одного набора - 1,6 тысячи рублей. Решение о выдаче набора будет принимать врач при первом посещении заболевшего.

Что касается службы неотложной помощи в региональном центре, то за последние 3 недели количество обращений в нее выросло более чем впятеро - до 8 тысяч вызовов в сутки. Дополнительно для сотрудников скорой уже приобретено 12 спецавтомобилей, а на следующей неделе поступит еще 41. Это не считая 41 машины, поступившей в другие муниципальные образования. Ранее "неотложка" в Тюмени переведена на круглосуточный режим.

В связи с перегруженностью телефонов поликлиник и неотложной помощи принято решение об объединении всех горячих линий в формируемом кол-центре. Ожидается, что к концу текущей недели он заработает в полную мощность и дозвониться тюменцам будет проще.

Александр Моор сообщил, что региональное управление Роспотребнадзора и департамент потребительского рынка в течение полумесяца проверили соблюдение мер санитарной безопасности на более чем 200 предприятиях. Свыше чем у половины выявлены те или иные нарушения. В суды направлены документы с исками о приостановлении деятельности ряда предприятий. Вместе с тем введение дополнительных ограничений для бизнеса не планируется, подчеркнул губернатор: "Экономика должна работать, а рабочие места - сохраняться". И напомнил об обязательном масочном режиме в общественном транспорте, учреждениях для массового посещения.

Хотя в Тюменской области темп прироста чуть выше среднего по стране, количество заболевших все еще в 1,3 раза меньше среднероссийского значения и составляет 716 случаев на 100 тысяч населения.

- Несмотря на всю сложность ситуации, я твердо уверен, что общими усилиями мы справимся с пандемией. Самое главное сейчас - беречь себя и своих близких, соблюдать правила профилактики и безопасного поведения. От всей души желаю вам: будьте здоровы! - сказал землякам Александр Моор.