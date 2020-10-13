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Рубрика: Общество

Уральские эксперты рассказали, как справиться со стрессом

Текст: Анна Шиллер
Психическое здоровье определяет жизнь человека не только в текущем моменте, но и через много лет, считают эксперты. В нынешнем году на одну из линий доверия за консультацией обратилось свыше 10 тысяч жителей Свердловской области, хотя нуждающихся в психологической помощи гораздо больше. "РГ" узнала, почему не стоит откладывать звонок к специалисту.

- Для большинства людей ситуация с пандемией все еще проходит как испытание, и количество обращений растет. Их волнует риск заболевания и заражения окружающих, страх потери работы и введения новых ограничений. И мы советуем им при малейшей необходимости, особенно в состоянии повышенной тревожности, идти за помощью, - поясняет Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области.

Фото: iStock
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Если запустить ситуацию, это может привести к депрессии и другим психическим расстройствам. Как добавляет главный психиатр Свердловской области и УрФО Олег Сердюк, сейчас клиники нарастили объем телемедицинских услуг. Жители, по данным запросов, столкнулись с проблемой в общении внутри семьи, с коллегами, в том числе организации дистанционного образования для детей. Но главная тема одна - усталость.

Как стабилизировать свое эмоциональное состояние?

- В первую очередь, нужно найти область применения. Ведь когда человек чувствует себя востребованным, у него больше мотивации к работе и самореализации. Также поддерживать форму: включать физические активности, прогулки на свежем воздухе, режим труда и отдыха. И, конечно, заниматься профилактикой, своевременно обращаться к врачам, - отвечает Михаил Перцель.

- Раньше основной проблемой считалась депрессия, но сегодня к ней добавились еще нарушения, характерные для людей пожилого возраста: деменция, старческое слабоумие. Чтобы сохранить ясность ума, нужно придумать себе развивающее хобби, получать допообразование и испытывать новые впечатления. Кроме того, отказаться от вредных привычек, - говорит Олег Сердюк.

По его словам, у многих людей уже появляется чувство перспективы вместо безнадежности, которую они испытывали ранее. Однако ключевое условие - вкладывать инвестиции в психическое здоровье с юного возраста То есть планировать будущую деятельность, сохраняя запас физического здоровья.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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